După ce a participat în iunie, la București, la deschiderea circuitului internațional de șah Grand Chess Tour 2021, Kasparov revine în spațiul public românesc de Ziua Mondială a Șahului cu un clip în care anunță că susține tandemul Ardeleanu-Diaconescu la conducerea Federației Române de Șah (FRS). Tot azi, 20 iulie, Vlad Ardeleanu dă startul unei caravane a șahului care va include opriri în cinci mari orașe din țară și întâlniri cu președinții cluburilor de șah care vor vota în alegerile din 15 august pentru o nouă conducere a FRS.

“Șahul intră într-o nouă eră și o nouă eră are nevoie de o conducere nouă. Sunt companii dornice să investească în șah, să atragă un public cât mai mare spre șah, să atragă și alți sponsori. România poate deveni unul dintre liderii șahului european și mondial, dar pentru asta Federația are nevoie de conducători care să susțină șahul nu de oameni care să fie susținuți de șah, are nevoie de oameni care să ofere, nu să ia”, spune în clipul respectiv Kasparov, care începe prin a mărturisi că, mai ales în ultimii ani, își folosește timpul pentru a răsplăti acest minunat joc.

Tot din dorința de promova și celebra acest joc, pe 13 decembrie 2019, Adunarea Generală a ONU adopta rezoluţia 74/22 prin care decreta data de 20 iulie „Ziua Mondială a Şahului”. Șahul permite „consolidarea educaţiei, a egalităţii de gen şi promovarea femeilor şi fetelor, precum şi cea a incluziunii, a toleranţei, înţelegerii şi respectului reciproc”, arată un.org, citat de Agerpres. ONU „invită toate statele membre, organisme ale Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale şi regionale, sectorul privat şi societatea civilă, inclusiv ONG-uri, persoane fizice… să sărbătorească Ziua Mondială a Şahului”, se mai arată în textul rezoluţiei.

La rândul său, Garry Kasparov, unul dintre cei mai influenți “ambasadori” ai șahului, remarcă “schimbările miraculoase” prin care trece jocul minții – “jucătorii din mediul online și fani din diferite comunități aduc vechiul joc de șah în lumea modernă în care trăim.

Toate acestea se întâmplă acum, iar România trebuie să fie un lider, nu un spectator al acestor schimbări. Sper să fiți alături de mine și să-i susținem împreună pe Vlad Ardeleanu și Andrei Diaconescu, doi oameni care doresc să-i ofere șahului mai mult”, a susținut, la marele jucător de șah și consultantul tehnic al peliculei „The Queens Gambit”, care la fel a reușit să aducă șahul în atenția publicului larg.

Potrivit datelor ONU, citate de Agerpres, aproximativ 70% din populaţia adultă din ţări precum SUA, Marea Britanie, Germania, Rusia şi India a jucat şah cel puţin o dată în viaţă. Un număr de 605 milioane de adulţi practică şahul în mod constant.