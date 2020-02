„-Cam lungă pauza asta de publicitate” a spus, printre altele, Eugen Teodorovici, după ce Antena 3 a difuzat discursul premierului Ludovic Orban de la Consiliul Național PNL.

„-Înțeleg că nu vreți să vă cereți scuze pentru jignirea pe care ați formulat-o de mai devreme la adresa postului la care vă aflați? Ați vorbit despre o pauză publicitară și despre bani. Dacă nu retractați acest cuvinte ne rezervăm dreptul de a acționa pe căile legale”, a intervenit Adrian Ursu.

– „Știți foarte bine stilul meu de a discuta și era o glumă făcută referitor la altceva”, a răspuns ministrul.

– „Glumele astea v-au și pierdut în cariera dumneavoastră politică. Aveți o criză a vârstei politice pe care o traversați acum, dar, repet, ceea ce ați făcut mai devreme este jignitor și vă descalifică, încă o dată, din statutul de personaj politic pe care vreți să-l aveți”, a mai comentat Ursu.

„-De ce? Eu v-am spus că nu am făcut referire la dvs. ca și post. Eu am spus că este publicitate, asta a fost gluma făcută și doamna Bărzilă, prezentatoarea emisiunii, spunea de scuze față de cei care astăzi sunt în administrație, eu la ei am făcut trimitere, nu altcineva”, a replicat Teodorovici.

„-Ok. Așteptăm atunci scuze față de cei din spatele camerelor și față de toți cei din redacție care lucrează acum la emisiune”

„-Dacă asta s-a înțeles, eu îmi cer scuze” a încheiat Eugen Teodorovici.

