Scandal la Administrația Porturilor Giurgiu. Acuzații de corupție împotriva lui Cătălin Drulă

Ministrul Transporturilor, USR-istul Cătălin Drulă, este acuzat de trafic de influență după ce și-a impus favorita la conducerea APDF Giurgiu. Este vorba despre Luiza Mihaela Haschka, fiica unui personaj despre care se spune că ar fi omul din spatele PSD Giurgiu, până în 2004, Mihai Ungureanu.

Aceste acuzații la adresa ministrului Cătălin Drulă vin din partea deputatului PSD, Marian Mina. Într-o postare pe Facebook, el arată că la compania de stat, subordonată Ministerului Transporturilor, a izbucnit un adevărat scandal din cauza acestei numiri.

„Traficul de influență ridicat la rang de artă de USR-istul Drulă şi la APDF Giurgiu! Este scandal uriaş la companie, după ce incompetentul ministru al Transporturilor este acuzat că şi-a pus ilegal omul în funcţia de director general. Băieţii ăştia ţin sus pancartele cu «Fără Penali» doar ca să se ascundă după ele, în timp ce comit ilegalităţi pe bandă rulantă!”, a scris deputatul PSD.

Marian Mina a relatat ce s-a petrecut la companie și cum a fost impusă Luiza Mihaela Haschka în funcție. Totodată, deputatul PSD solicită autorităților abilitate să se autosesizeze în acest caz „pentru că legea nu este doar pentru unii, iar alţii îşi pot face de cap în România!”

„Drulă a făcut pe marele şef şi i-ar fi comandat preşedintelui Consiliului de Administraţie s-o impună la cârma companiei pe Haschka Luiza Mihaela. Mai mult, fostul director general al APDF susţine că ar fi fost înlocuit ilegal din funcţie, iar Luiza Haschka nu ar fi întrunit numărul suficient de voturi pentru a-i lua locul”, a mai scris Marian Mina pe Facebook.

Deputatul a relatat cum și-a impus Drulă favorita

El a precizat că nici doua directoare și nici președintele Consiliului de Administrație nu au explicat ce s-a întâmplat:

„Nici domniţa cu pricina şi nici preşedintele CA nu au lămurit problema, atunci când au fost contactaţi de reporterii televiziunii care a realizat un reportaj pe subiect. Iar Drulă, în infatuarea şi în nesimţirea lui, nici n-a catadicsit să le răspundă jurnaliştilor”.

Marian Mina acuză USR și pe ministrul Transporturilor de jocuri murdare în acest caz. Deputatul PSD susține că, prin această numire, USR și Cătălin Drulă urmăresc să bage în faliment APDF Giurgiu.

„N-au băieţii nicio treabă! Îşi văd nestingheriţi de şmecherii, îşi fac jocurile murdare fără ruşine, îşi pun cu tupeu oameni în funcţii cheie, pe bani grei, cu un singur scop: să stoarcă ţara aceasta de tot ce mai are valoros în ea! S-o dezmbembreze şi s-o vândă la bucată. Din nefericire, iată, nici Giurgiu nu scapă şi cred că nu va trece mult, dacă mai rămân ei la Putere, până vor băga în faliment şi APDF-ul!”, a mai scris Marian Mina.

Cine este noul director impus de ministrul Cătălin Drulă

Mihaela Luiza Haschka este fiica lui Mihai Ungureanu și, potrivit presei, a fost plasată de PSD, în 2017, în funcția de vicepreședinte al Consilului de Administrație al Companiei Naționale Administrarea Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu (APDF).

Potrivit CV-ului, aceasta a lucrat înainte ca economist pentru mai multe companii de asigurări. Fiica lui Mihai Ungureanu a ocupat funcția deși nu avea nici o experiență în domeniul activității portuare.

Despre Mihai Ungureanu se spune că ar fi fost una din eminențele cenușii ale guvernării PSD, din vremea în care partidul era controlat de Ion Iliescu. El ar fi colaborat cu Viorel Hrebenciuc, în Guvernul Văcăroiu, ca secretar general adjunct al guvernului. Ulterior, între 2003 și 2006 a fost secretar general al Camerei Deputaților, când instituția a fost condusă de Valer Dorneanu, Adrian Năstase și Bogdan Olteanu.