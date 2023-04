Scandal între Grecia și Polonia. Patru arbitri polonezi sunt acuzați că s-au îmbătat și s-au bătut în avion cu alți pasageri

Patru arbitri polonezi, respectiv Pawel Raczkowski, Radoslav Siecka, Adam Kupcik și Kristof Jakubik, au fost desemnați de Federația Elenă de Fotbal să oficieze meciul dintre AEK și Aris Salonic, dar nu au mai ajuns să facă acest lucru din cauza unei bătăi în avion la care au luat parte.

Brigada din Polonia este acuzată că pe timpul zborului spre Grecia a consumat alcool după care s-a luat la harță cu doi fani ai echipei Panathinaikos Atena.

Și asta nu e tot. De asemenea, cei patru oficiali s-ar fi bătut în avion cu pasagerii. În urma întrecerilor, Federația Greacă de Fotbal i-a demis pe arbitrii polonezi și a desemnat arbitri locali pentru a oficia meciul de fotbal.

”În timpul zborului (sâmbătă seara), ei s-au bătut cu pasagerii greci care locuiau în Polonia și veniseră să le viziteze țara. Cei patru arbitri au avut o conversație despre contextul fotbalului elen, spunând lucruri îngrozitoare în timp ce consumau cantități copioase de alcool în avion”, anunță jurnaliștii greci.

Suspendați și trimiși acasă

De cealalt parte, cei patru arbitri polonezi neagă acuzațiile și spun că ei au fost victimele unor cetățeni greci, care i-au provocat, iar la aterizare i-au și scuipat.

Potrivit lui Pawel Raczkowski, arbitrul care trebuia să arbitreze la centru, a vorbit cu jurnaliștii eleni, și chiar a spus că Poliția de pe aeroport au intervenit pentru a calma spiritele.

”Tot ce s-a scris despre noi că am fi fost beți este o minciună. Suntem arbitri profesioniști și nu ne-am comporta niciodată așa. În timpul zborului, s-a întâmplat următorul lucru: doi pasageri, care vorbeau ambele limbi, au început să ne insulte fără niciun motiv. Ne-au spus că o susțin pe Panathinaikos și că a doua zi vor spune totul presei și că noi nu vom arbitra acest meci”, a spus Pawel Raczkowski.

După acest scandal, cei patru arbitri polonezi au fost anunțați că nu vor mai arbitra meciul de fotbal și au fost trimiși acasă.

Neagă că au băut și că s-au îmbătat

În plus, acuzația că ar fi petrecut toată seara la un club din hotelul unde au fost cazați, a fost dezmințită de Pawel Raczkowski.

”Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Când am aterizat, unul dintre ei ne-a atacat verbal și m-a scuipat în față. Odată cu intervenția Poliției, incidentul a încetat. Nu eram beți a adăugat arbitrul polonez. Înainte de a continua și de a explica că nu au mers la un bar. Am mers la hotelul unde am petrecut întreaga noapte, nu la un bar, așa cum se poate vedea cu ușurință din imaginile de pe camerele de supraveghere. Dimineața, când nimeni nu m-a contactat, domnul Bennett (membru al Federației) a venit să mă ia de la hotel și mi-a spus că meciul nu va fi fluierat din cauza acestor zvonuri”, a mai relatat Pawel Raczkowski, citat de Newsinfrance.