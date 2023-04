Un fost fotbalist de la FCSB a luat o decizie radicală. Va renunța la mâncare

Sebastian Chitoșcă a devenit cunoscut publicului larg după ce a participat la o emisiune TV, iar de curând a terminat un curs de hair-stylist. El a fost fotbalist la FCSB și a reușit să adune o mulțime de urmăritori pe Internet. De curând, acesta le-a transmis fanilor că nu va mai mânca șase zile și că speră ca Dumnezeu să-i ierte toate păcatele.

„Vreau să vă transmit că începând de la ora 00:00, am decis să țin primul meu post negru din viața mea. Vreau să mă curăț puțin de păcate, să mă liniștesc, să mă reconectez cu Dumnezeu. Pe lângă această reconectare, avem nevoie și de o detoxifiere, cel puțin o dată pe an. O săptămână doar apă!”, a spus Chitoșcă, într-un video postat la InstaStory.

Sebastian Chitoșcă, după ce a plecat de la FCSB

Fanii l-au criticat aspru pe Sebastian pentru că s-a restras din fotbal la doar 26 de ani. Cu toate astea, fostul jucător a venit și cu o explicație pentru cei care au vorbit urât de el. Sportivul a mai declarat că multe persoane nu știu cu adevărat ce se întâmplă in viața lui.

„Astea sunt doar dovezi că nu mi-am bătut joc de viața mea… Și cei care mă judecați că am dispărut prematur din sport, mai degrabă apreciați și ce am realizat pe propriile mele forțe, nu am avut nevoie niciodată de telefonul fară fir care să sune.

Cam așa vezi, că ‘ăla e al meu, bagă-l titular sau transferați-l’. Aaa, și era să uit. Nici de regula minune U21 n-am avut nevoie să pot demonstra că-mi merit locul undeva… Astea fiind spuse, vă pup și vă stimez pe toți cei care munciți pentru a vă îndeplini visurile”, a scris Sebastian Chitoșcă, alături de o fotografie în tricoul FCSB-ului. La scurt timp, fanii acestuia i-au înțeles decizia și au continuat să-l urmărească pe Instagram și Facebook.