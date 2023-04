Scandal în lumea tenisului mondial. Elina Svitolina o critică dur pe rusoaica Anastasia Gasanova pentru că îl susține pe Putin

Declarațiile făcute de Anastasia Gasanova nu au rămas fără un răspuns rapid.

Elina Svitolina, fost număr trei în clasamentul mondial, spune că astfel de afirmații sunt nepermise pentru un sportiv de top, care, astfel, încurajează crimele comise de armata rusă împotriva civililor.

”De fapt, avem o persoană în circuit care promovează în mod deschis crima, jaful, violul, răpirea și furtul de teritorii. La întrebările mele – „Este adecvat? Este normal ca o astfel de persoană să participe la turnee? Este corect pentru jucătoarele ucrainene și pentru toți ceilalți participanți în circuit?” – răspunsul pe care l-am auzit a fost… tăcere. Fără argumente, fără vreo explicaţie. Nu vom lăsa aceste întrebări fără răspuns, deoarece problema siguranței femeilor ucrainene decurge destul de logic de aici”, a spus sportiva din Ucraina, Elina Svitolina.

Soldații ruși primiți ca niște eliberatori

Anastasia Gasanova a spus că rușii din zona de est a Ucrainei i-au întâmpinat pe soldați cu lacrimi în ochi.

Mai mult, sportiva a povestit și de atacurile care au loc în Ucraina, spunând că nimănui nu-i pasă de atacurile armatei ucrainene pe teritoriul Rusiei.

Nu este prima dată când Gasanova face astfel de declarații controversate. În cotombrie 2022, ea îl susținea pe Vladimir Putin și decizia acestuia de a invada Ucraina.

”Îi pasă cuiva de faptul că au existat civili? Dacă în Ucraina există impacte ale bombardamentelor asupra oamenilor pașnici, e o tragedie, dar dacă asta se întâmplă în Rusia, e OK, așa merită. Dumnezeu nu le-a dat creier, din păcate. De ce sunt atât de fericiți? Dacă vor să recupereze Crimeea… distrugerea nu înseamnă construire. Am tăcut pentru mult timp și m-am săturat să tac. Acum îmi voi spune povestea din 2014. În 2013 am venit în orașul Odesa, unde aveam baza de antrenament. Toată echipa mea era de acolo, adică erau ucraineni. Pe atunci, sponsorul meu era și el ucrainean. Totul a mers bine până în 2014, când a fost o lovitură de stat. Au fost proteste masive acolo și, se spune, președintele Viktor Ianukovici (n.r. – fostul președinte al Ucrainei) a fugit din țară… Nu! De fapt, l-au amenințat că îl vor ucide”, a spus Gasanova.

A fost forțată să părăsească Ucraina

La momentul anului 2014, tenismena care avea atunci 15 ani, ar fi fost obligată să plece să se antreneze în altă parte.

”Am fost forțați să părăsim Ucraina. Potrivit martorilor oculari, militarii ucraineni au ucis oameni pentru că vorbeau rusă. După 2 mai 2014 a fost imposibil să fie purtate echipamentul naționalei Rusiei, puteai fi împușcat fără ezitare. Este interesant, pentru că Rusia, așa cum spun mulți, a ocupat Donețk, dar, din anumite motive … Știți reacția oamenilor din Donețk când Putin a anunțat operațiunea militară? Aveau lacrimi de fericire în ochi”, a mai scris sportiva pe contul ei de Instagram, citată de Digisport.