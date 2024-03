Scandal în Liga Campionilor. Antrenorul echipei FC Porto spune că Mikel Arteta i-a insultat familia

Antrenorul echipei FC Porto, Sergio Conceicao, a declarat că Mikel Arteta, antrenorul formaţiei Arsenal, i-a insultat familia pe durata meciului din optimile Champions League.

Arsenal s-a impus cu 4-2 la loviturile de departajare, asigurându-şi locul în sferturile de finală ale Ligii Campionilor pentru prima dată după 2010. Tensiunile au fost mari pe Emirates, iar antrenorii au fost văzuţi discutând aprins la finalul meciului.

„În timpul meciului, el (Arteta) s-a întors spre bancă şi, în spaniolă, mi-a insultat familia”, a declarat Conceicao. „La final, l-am chemat pentru a-i atrage atenţia lui Arteta, pentru că persoana pe care a insultat-o nu mai este printre noi”.

