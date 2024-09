Justitie Scandal în Justiție. Magistrat, surprins în timp ce dădea indicaţii pentru „rezolvarea” unui dosar. Video







Exclusiv. Republica Moldova. Un magistrat a fost surprins în timp ce da indicaţii la telefon unui alt judecător privind rezolvarea unui dosar.

Este vorba despre Valeriu Pădurari, vicepreşedinte interimar al Judecătoriei Bălţi, care îi spunea colegului de instanţă, Eduard Puiu, cum să rezolve o cerere de recuzare în privinţa sa.

Este vorba despre un dosar de insolvabilitate a unei întreprinderi în care au invesit businessmani din Italia şi au fost deposedaţi de afacere printr-o schemă folosită anterior de controversatul afacerist Veaceslav Platon. Despre acest caz EvZ a publicat o anchetă câteva luni în urmă.

Avocatul investitorilor a cerut recuzarea lui Pădurari după ce acesta a refuzat să dea curs mai multor demersuri ale apărării. Cererea de recuzare a fost repartizată judecatorului Eduard Puiu.

Precizăm că funcţia de vicepreşedinte de instanţă este una administrativă şi nu oferă dreptul de a interveni în activitatea unui judecător.

Magistrat: „Spune-i lui Marina mea”

După ce a fost înaintată cererea de recuzare, Pădurari a revenit în biroul său. Apoi a telefonat pe cineva. Probabil emoţionat, Pădurari vorbea cu voce ridicată, mesajul său fiind auzit clar de justiţiabilii care aşteptau pe hol. Echipa EvZ a reuşit să înregistreze, din hol, o parte din convorbirea magistratului.

Valeriu Pădurari povestea despre cererea de recuzare, cum a fost motivată şi cum urmează să fie soluţionată. Mai mult, vicepreşedintele Judecătoriei Bălţi îl îndeamnă pe colegul de instanţă să apeleze la ajutorul grefierei sale, Marina Nichitoi, ca să-i reuşească şedinţa de examinare a cererii de recuzare.

„Dacă ceva, spune-i lui Marina mea. Să-ţi iasă şedinţa cum vrei”, l-a îndemnat Pădurari pe interlocutorul său.

Apoi magistratul i-a spus celuilalt judecător că are 5 zile la dispoziţie şi să iasă la justiţiabili să fixeze şedinţa.

Pădurari i-a dat dat acordul celuilalt magistrat ca să permită avocatului să facă cunoştinţă cu dosarul, dar mai întâi „să-l coase Marina”.

Valeriu Pădurari s-a exprimat urât despre proprietarul întreprinderii aflate în proces de insolvabilitate, menţionând că este problematic şi scrie plângeri.

Cum „a executat comanda” magistratul Eduard Puiu

Cererea de recuzare a magistratului Valeriu Pădurari a fost repartizată lui Eduard Puiu.

La scurt timp după telefonul dat de Pădurari, Puiu a venit de la alt etaj pe holul unde se aflau jutiţiabilii şi a fixat şedinţa peste cinci zile.

Întrebat dacă a primit indicaţii de la Pădurari, magistratul Puiu a spus că i-a fost repartizată cererea printr-un program intern şi comunică doar în cadrul şedinţei.

Magistratul Eduard Puiu este judecător de cinci ani. În luna iulie, preşedinta Maia Sandu a semnat, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, decretul privind acordarea mandatului de judecător lui Puiu până la atingerea plafonului de vârstă.

Anterior, Eduard Puiu a examinat cererea avocatului proprietarului afacerii privind abaterea disciplinară a Marinei Nichitoi. Aceasta a fost pedepsită disciplinar cu un avertisment pentru că nu a informat şi nu a citat avocatul investitorilor despre şedinţa de judecată privind clarificarea creanţelor.

Valeriu Pădurari a desfăşurat şedinţa în lipsa reprezentanţilor întreprinderii aflate în proces de insolvabilitate.

Ce spune avocatul investitorului

Solicitat de EvZ, Petru Coşuleţ, avocatul proprietarului întreprinderii, a precizat că a solicitat recuzarea lui Pădurari. Pe motiv că are suspiciuni privind imparţialitatea şi corectitudinea magistratului.

„La 4 septembrie a avut loc şedinţa de judecată în cadrul căreea am constatat că la data de 29 iulie a depus un aviz suplimentar cu creanţe de aproximativ un milion de lei în interesul Serviciului Fiscal de Stat.

La 30 iulie eu am fost la Judecătoria Bălţi şi am cerut să-mi dea disarul ca să fac cunoştinţă. Dar nu am găsit tabelul cu aceste creanţe de aproape un milion de lei. La şedinţa din 4 septembrie am constatat că există acest tabel şi am solicitat judecătorului o pauză ca să-l pot contesta.

Valeriu Pădurari mi-a refuzat şi din acest motiv i-am înaintat cerere de recuzare”, a spus Petru Coşleţ.

Apărătorul a adăugat că anterior a depus cel puţin patru cereri de recuzare a lui Pădurari. Dar toate u fost respinse.

Sergiu Cucoş, deţinătorul pachetului majoritar de acţiuni ale întreprinderii trimise în faliment, a declarat că, la fel, are dubii în privinţa lui Pădurari şi îl consideră părtinitor.

Pretinşii creditori, cercetaţi penal

EvZ a publicat o anchetă în care se relata despre cum un cuplu din Republica Moldova a convins doi milionari din Italia să cumpere fosta fabrică de bere din Orhei. Atraşi de preţul mic, investitorii au achitat peste 400.000 de euro, cumpărând de la cei doi întreprinderea.

După 17 ani de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, italienii au rămas şi fără bani, şi fără afacere. Aceştia i-au vândut afacerea lui Sergiu Cucoş, un bălţean stabilit de mai mulţi ani în Italia, unde a dezvoltat o afacere de succes.

Iar la solicitarea cuplului Pşederschi, la Judecătoria Bălţi a început un proces de insolvabilitate. Dosarul fiind în gestiunea lui Valeriu Pădurari.

Potrivit investitorilor italieni, Vasile Pşederschi i-a convins ca tranzacţia să se facă prin două întreprinderi. În care soţia sa, Ruslana, era principalul co-fondator, SRL Silumin şi SRL Consprod-Market.

Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) a pornit un dosar penal pentru escrocherie. Trei persoane au fost recunoscute ca bănuite că au înşelat investitorii italieni în Republica Moldova pe care i-au deposedat de bani şi avere.

Sursele EvZ au comunicat că au fost recunoscuţi şi audiaţi în calitate de bănuiţi Vasile şi Ruslana Pşederschi. În lista bănuiţilor a mai fost inclus Ştefan Topal. Ultimul este administrator de insolvabilitate la SA Avicola Vadul lui Vodă.

Toţi trei bănuiţi figurează în lista pretinşilor creditori care au depus în instanţă cerere de insolvabilitate.