Justitie Eşecul investitorilor italieni în Republica Moldova: fără bani şi fără afacere, după 17 ani. Video/Doc







Investitorii italieni, traşi pe sfoară. Doi italieni putrezi de bogaţi au decis să investească în Republica Moldova. Era în 2007, în plină guvernare comunistă de la Chişinău. De atunci s-au perindat mai multe guverne, pro-ruse sau pro-occidentale, s-a furat miliardul, investitorii italieni şi-au extins cu succes afacerile în alte ţări devenind şi mai bogaţi. Iar din afacerea moldovenească, în care au investit peste 400.000 de euro, nu şi-au recuperat niciun cent din suma investită.

Victime ale unei scheme alambicate, cei doi italieni au fost în cele din urmă desproprietăriţi, întreprinderea fiind trimisă în faliment de către persoana căreia i-a fost încredinţată administrarea afacerii.

Investitorii au scris zeci de plângeri autorităţilor de drept de la Chişinău, au fost demarate investigaţii, efectuate percheziţii, audiate persoane. Ca la un moment dat totul să ajungă într-un punct mort. Aşa după cum este specific schemelor afacerisului Veaceslav Platon.

Obiectul litigiului este fosta fabrică de bere de pe strada Dorobanţului din oraşul Orhei. O întreprindere rentabilă cândva, ajunsă acum un teritoriu în paragină pe care mişună haite de maidanezi.

Investitorilor italieni, vizaţi în această anchetă jurnalistică, le-a pierit cheful să mai investească în republica de peste Prut. Iar când apare ocazia, îi sfătuiesc şi pe alţii să nu o facă.

Cum au ajuns investitorii italieni în Republica Moldova

La începutul anilor două mii un moldovean, ca mulţi alţii, reuşeşte să ajungă ilegal în Italia. Acesta are norocul să se angajeze grădinar la vila milionarului Sodo Migliori Antonio. Fiind harnic şi cuminte, grădinarul reuşeşte în scurt timp să câştige încrederea familiei Sodo Migliori, fiind tratat cu mult respect.

Într-o discuţie cu stăpânul casei, basarabeanul i-a spus că o rudă de a sa din Republica Moldova poate intermedia tranzacţii reuşite cu bunuri scoase la licitaţie. Şi că sunt şanse reale ca aceste bunuri să fie procurate la preţuri derizorii.

Astfel, bogătaşul ajunge să-l cunoască pe Vasile Pşederschi, o persoană necunoscută pe atunci în mediul afacerilor din Republica Moldova.

Antonio Sodo Migliori/ Sursa foto: Facebook

În toamna anului 2006, înregistrezază în Republica Moldova întreprinderea Sodo Migliori group, din care o cotă parte de 5 procente este înregistrată pe numele Ruslanei Pşederschi, soţia lui Vasile Pşederschi. Noua afacere a investitorului italian consta în cultivarea legumelor în sere. Iar legislaţia moldovenească nu permite cetăţenilor străini să cumpere teren arabil în Republica Moldova.

În acelaşi timp, Vasile Pşederschi îl anunţă pe Antonio despre faptul că se vinde cu 600.000 de euro o fabrică de producere a băuturilor alcoolice. Iar valoarea reală a fabricii este 1.200.000 de euro.

Antonio Sodo Migliori s-a arătat interesat de fabrică şi i-a propus prietenului său Massimiliano Isidori, milionar şi el, să-i devină partener.

Cum a fost aranjată tranzacţia

Massimiliano Isidori/ Sursa foto: Studio Isidori

Fosta fabrică de bere din Orhei a fost cumpărată de SA Norii în 2003. Majoritatea acţiunilor întreprinderii aparţineau lui Arcadi Cornegruţa, un fost militar.

Cornegruţa reorganizase întreprinderea în producţia de vinuri pentru Rusia, pentru care contractase un credit de la o bancă comercială. În acest timp , Rusia pune embargou la importul de vinuri din Republica Moldova. Astfel, SA Norii se pomeneşte în incapacitate de plată.

„Salvarea” vine din partea lui Vasile Pşederschi, care îl anunţă că nişte italieni vor să-i cumpere uzina.

Isidori şi Sodo Migliori l-au împuternicit să pregătească şi să gestioneze tranzacţia pe Alessandro Amato, Alessandro Amato, afaceristul italian care în anii 90 a adus în România branduri de lux precum Cellini, Paul & Shark sau Gucci.

Contactat de Evenimentul Zilei, Alessandro Amato a confirmat că a fost împuternicit cu tranzacţia pe motiv că el cunoaşte limba română. Pe de altă parte, Pşederschi era pe post de translator la negocierile cu Cornegruţa, care este vorbitor de limbă rusă.

„Nu cunosc rusa şi nu ştiam ce vorbeşte Pşederschi cu Arcadi”, ne-a spus Amato. O declaraţie similară a făcut şi Cornegruţa. Afaceristul crede că Pşederschi s-a folosit de faptul că el nu cunoştea româna.

Investitotii cumpără fabrica

După ce italienii au documentat afacerea de la Orhei, au declarat că sunt gata să achite pentru fabrică 400.000 de mii de euro. Cornegruţa nu a acceptat pe motiv că este prea ieftin.

În cele din urmă s-a bătut palma pentru suma respectivă. Cu condiţia că SA Norii a lui Cornegruţa să să rămână pe post de arendator, să desfăşoare activităţi economice şi să achite italienilor 7000 de dolari pe lună.

Potrivit innvestitorilor italieni, Vasile Pşederschi i-a convins ca tranzacţia să se facă prin două întreprinderi. În care soţia sa, Ruslana, era principalul co-fondator, SRL Silumin şi SRL Consprod-Market.

Astfel, fabrica a ajuns, pe hârtie, mai întâi în proprietatea Silumin, apoi la Consprod-Market. Apoi au fost operate modificări, la Camera înregistrării de stat, lui Antonio Sodo Migliori şi Massimiliano Isidori revenindu-le câte 45,5 cote părţi din Consprod-Market, 4 % lui Alessandro Amato, iar 5 % - Ruslanei Pşederschi.

Iar ultima rămâne şi pe post de administrator, funcţie pe care deja o avea la Consprod-Market.

Vasile Pşedershi i-ar fi convins pe italieni că printre fondatori trebui să fie şi un cetăţean al Republicii Moldova ca să nu apară probleme cu terenul.

Conform documentelor bancare, italienii au transferat banii pentru fabrică în decembrie 2007.

Cornegruţa, înlăturat violent de la fabrică. Legătura cu mafia

Arcadi Cornegruţa avea în perioada respectivă o afacere în Odesa – construcţia de penthouse.

În luna ianuarie a anului 2008, businessmanul a fost anunţat că în timpul aflării sale la Odesa, Vasile Pşederschi a adus la fabrică o cantitate mare de vin de o calitate dubioasă. În acelaşi timp, i s-a raportat că, „prin diferite intrigi au fost demişi aproape toţi angajaţii din administraţia întreprinderii SA Norii”.

Acuzaţiile se regăsesc întru-un denunţ depus de Arcadie Cornegruţa la Procuratura pentru Combaterea Crimei Orgnizate şi Cazuri Speciale, în 2021.

Semnatarul denunţului a mai arătat că, după ce i-a cerut socoteală lui Pşederschi, la scurt timp a fost vizitat de acesta la Odesa. Nu a venit singur, dar împreună cu fostul poliţist Ion Stratulat, ginerele generalului Nicolae Alexei, cunoscut de societatea moldovenească drept mare luptător cu mafia.

Amintim că Ion Stratulat, după demisia din poliţie, s-a alăturat unui grup mafiot şi a fost implicat îndmai multe scheme de preluare a afacerilor. Una din cele mai de rezonanţă a fost preluarea a 25 la sută din acţiunile întreprinderii regretatutului businessman Leonid Volneanschi, care deţinea complexul comercial „Elat” din Chişinău.

În septembrie 2011, Ion Stratulat a fost împuşcat de sportivul Ion Şoltoianu.

Cornegruţa a scris în denunţ că a fost ameninţat de Stratulat cu exterminarea fizică, inclusiv şi a membrilor familiei. În schimb, i-a cerut să-i doneze un penthouse. Totodată, i-a cerut să-l numească pe Vasile Pşederschi director comercial la SA Norii, cu drept de decizie.

„Nu am avut de ales. Ştiind depre reputaţia lui Stratulat şi legăturile cu Veaceslav Platon, am acceptat. Am ales să păstrez viaţa mea şi a celor dragi. Nu am depus plângere la Procurătură. Atunci nu avea sens. Erau foarte influenţi şi periculoşi”, a precizat Cornegruţa în denunţ.

„Epoca de aur” a familiei Pşederschi

După epizodul de la Odesa, familia Pşederschi ajunge să se folosească şi să controleze pe deplin fabrica de la Orhei.

Din spuusele investitorilor italieni, SA Norii a achitat pentru arendarea fabricii pentru cinci luni suma de 35.000 USD. Italienii au renunţat însă la aceşti bani, solicitând să fie investiţi în modernizarea fabricii.

Pretinsele ilegalităţi comise de familia Pşederschi se regăsesc într-un Raport de audit, efectut de o companie privată. Auditorii au constatat că, Ruslana Pşederschi şi-a depăşit atribuţiile de administrator. Ea a semnat contracte nejustificate cu alte întreprinderi, fără consimţământul fondatorilor.

„Aceste contracte nu sunt aprobate de fondatori, nu este clar care este scopul acestor contracte, lipseşte procesul verbal al adunării generale, sunt depăşite competenţele administratorului atribuite prin actul de constituire a societăţii.

Contractele încheiate cu titlu gratuit, de vânzare a bunurilor în defavoarea entităţii, la un preţ mai mic decât la procurare şi modificarea cuantumului locaţiunii au adus prejudicii vădit intenţionate Consprod-Market de către Ruslana Pşederschi”, este concluzia auditorilor.

În document se mai arată că Ruslana Pşederschi, în calitate de administrator la Consprod-Market, a semnat contracte de împrumut cu o întreprindere care îi aprţinea, precum şi întreprinderile care aparţineau soţului, surorii ei, rudelor şi cumetrilor.

„Aceste contracte de împrumut atestă fals în acte. O parte din bani au fost folosiţi pentru achitarea salariului administratorului. Fără să fie aprobate de asociaţi. Au fost achitate diferite servicii şi bunuri care nu au fost folosite de Consprod-Market.

În plus, Ruslana Pşederschi a vândut metal uzat, iar tranzacţiile nu se regăsesc în evidenţa contabilă”, au concluzionat auditorii.

Potrivit documentului, există suspiciuni ale infracţiunii spălare de bani.

Investitorii italieni îşi pierd răbdarea

Potrivit investitorilor, investiţia din Republica Moldova nu le-a adus niciun ban. De-a lungul anilor, aceştia s-au interesat cum decurg lucrurile. Dar de fiecare dată Pşederschi le comunica că fabrica nu funcţionează din cauza embargoului rusesc la vinurile moldoveneşti.

Italienii mai spun că, la un moment, i-au declarat lui Pşederschi că renunţă la afacere şi vor să vândă fabrica. Ulterior, basarabeanul le-ar fi răspuns că nimeni nu vrea să dea mai mult de 200.000 de euro.

Atunci investitorii au spus că sunt de acord. Iar Pşederschi le-ar fi spus că nu se găseşte cumpărător nici pentru această sumă.

În cele din urmă, investitorii păgubaşi au găsit singuri un cumpărător. Este vorba de Sergiu Cucoş, originar din Bălţi, stabilit de mai bine 20 de ani în Italia. În acest timp, basarabeanul a reuşit să dezvolte o afacere de succes în peninsulă.

Tranzacţia a început cu cedarea de către Alessandro Amato a cotei de 4 % şi numirea lui Cucoş în calitate de administrator.

Noul proprietar apelează la oamenii legii

La începutul anului 2021, Sergiu Cucoş vine la Orhei să vadă fabrica. Omul de afaceri rămâne şocat de ce descoperă acolo. Fabrica era nefuncţională, mai multe utilaje fiind duse la metal uzat. Cesta spune că a descoperit acolo un presupus laborator pentru fabricarea anabolizantelor.

Noul proprietar reuşeşte cu greu să recupereze o parte din documentele contabile şi porneşte pe cont propriu o investigaţie despre ce s-a întâmplat în ultimii ani la întreprindere.

Afaceristul descoperă că o parte din cei 400.000 de euro achitaţi de italieni nu ar fi ajuns la Cornegruţa.

Sergiu Cucoş comandă unei compadnii private să efectueze un audit, iar rezultatul îl şochează şi mai mult. Pe lângă contractele pretins fictive semnate de Ruslana Pşederschi, Sergiu Cucoş descoperă şi unul privind procurarea unui utilaj cu aproape 7 milioane de lei. Doar că utilajul se afla la întreprindere încă înainte ca aceasta să fie cumpărată de SA Norii.

Noul proprietar a denunţat la Procuratură familia Pşederschi pentru fraudă şi abuz. Iar Procuratura Orhei a pornit un dosar penal.

În acelaşi timp, Ruslana Pşederschi susţine că şi-a îndeplinit onest atribuţiile.

Dosarul, trecut pe linie moartă

Iniţial, oamenii legii din Orhei s-au apucat de treabă. Au fost audiate mai multe percheziţii, ridicate documente, recunoscute persoane ca parte vătămată. Ruslana Pşederschi a fost interogată în calitate de bănuită. La un moment dat, femeia a recunoscut că a comis anumite falsuri.

Apoi s-a întâmplat „miracolul”, dosarul fiind trecut pe linie moartă.

„Am scris cel puţin o sută de plângeri şi petiţii. Până acum nimic. Am fost la şeful PCCOCS Nord Oleg Baciu. Nimic. Procurorul Vadim Machidon a găsit diferite metode ca să tergiverseze investigaţiile.

În cele din urmă, la solicitarea Ruslanei Pşederschi, procurorul Machidon a scos-o de sub urmărire penală, invocând prescripţia.

Am scris în parte fiecărui deputat. Unii chiar mi-au răspuns. Şi fără niciun rezultat. Cred că nu s-a trecut fără mită”, a declarat Cucoş.

Răzbunarea

După ce a fost denunţată, Ruslana Pşederschi depune cerere de insolvabilitate împotriva Consprod-Market SRL. Chiar dacă deţine acolo o cotă de cinci la sută. Pe post de creditor apare întreprinderea Silumin SRL.

La rândul său, o altă întreprindere, fondată de Vasile Pşederschi, depune cerere de insolvabilitate pentru Silumin SRL.

Rând pe rând, au solicitat insolvabilitatea Consprod-Market SRL toate întreprinderile care, potrivit Raportului de audit, au semnat contracte fictive cu Ruslana Pşederschi.

Culmea este că o întreprindere a depus cerere de insolvabilitate invocând datoria de aproape 7 milioane de lei de la Consprod-Market SRL pentru utilajul care deja se afla la balanţa întreprinderii.

În acelaşi timp, Ruslana Pşederschi începe lupta „pe viaţă şi moarte” pentru a-l deposeda pe Sergiu Cucoş de cele patru la sută din acţiuni primite de la Alessandro Amato.

Cererile de începere a procedurii de insolvabilitate ajung la Valeriu Pădurari, un judecător de tristă faimă de la Judecătoria Bălţi. Numele său a mai apărut în anchete jurnalistice pentru deciziile contrversate care au pus pe brânci întreprinderi de milioane pentru pretinse datori care prezentau o nimica toată pe lângă cifra de afaceri şi banii deţinuţi în cont.

Judecătorul Valeriu Pădurari/ Sursa foto: EvZ

Pădurari a dat curs cererii de pornire a procedurii de insolvabilitate faţă de Consprod-Market SRL. Iar administrator de insolvabilitate a fost numit Dumitru Cucu. Acelaşi ca şi în cazul întreprenderii Sodo Migliori Group, trimisă în insolvabilitate la cererea lui Pşederschi.

Judecată după „legea lui Platon”

În martie 2023, a avut loc şedinţa de judecată privind validarea creanţelor. Este o etapă foarte importantă într-un proces de insolvabilitate. Mai ales, dacă întreprinderea debitoare nu recunoaşte creanţele.

Avocatul Petru Coşleţ a comunicat pentru EvZ că a depus cerere de a face cunoştinţă cu dosaul pentru a se putea pregăti de această şedinţă importantă. Dar nu a primit răspuns.

Totodată, apărătorul a precizat că a sunat-o în repetate rânduri pe Marina Nichitin, grefiera lui Pădurari, ca să precizeze când va avea loc şedinţa. Ca în cele din urmă să primească citaţia după ce a avut loc şedinţa de judecată.

Petru Coşleţ a precizat că a depus plângeri, mai ales după ce a constatat că au primit citaţii ceilalţi participanţi la proces. În consecinţă, a fost recunoscută vinovată grefiera, care a fost pedepsită cu... un avertisment.

Cât priveşte Valeriu Pădurari, acesta a validat toate creanţele solicitate de pretinşii creditori. Şi a refuzat să ofere avocatului înregistrările audio de la şedinţa de judecată.

Petru Coşleţ s-a plâns pe acţiunile judecătorului Pădurari la Inspecţia judiciară a Consiliului Superior al Magistraturii. Plângerea a fost respinsă. Apărătorul a solicitat recuzarea lui Valeriu Pădurari. Cerere care, la fel a fost respinsă.

În cele din urmă, Petru Coşleţ a depus o plângere la CEDO privind încălcarea dreptului la o justiţie echitabilă.

Sergiu Cucoş susţine că atât el, cât şi partenerii săi italieni, au ajuns victimele unui grup criminal organizat, care este controlat de Veaceslav Platon. Şi că s-a acţionat după schema aplicată în repetate rânduri de către afaceristul care se ascunde la Londra.

Vasile Pşederschi: „Totul este un bluff”

Solicitat la telefon de echipa EvZ, Vasile Pşederschi a declarat că totul este un bluff din partea italienilor şi că aceştia nu au investit nimic.

Vasile Pşederschi/ Sursa foto: captură

„Ei au adus bani ca să-şi cumpere case în Chişinău. Dar în întreprindere nu au investit. Le-am cedat acţiunile întreprinderii cu condiţia că vor investi în dezvoltarea întreprinderii. Doar Ruslana a încercat să facă ceva.

Ei nu a investit un leu în Republica Moldova. Ei sunt oameni foarte bogaţi şi ne au pe noi, moldovenii de proşti. Acum vor bani. Pentru ce să le dăm bani dacă nu au adus nimic? Şi nici nu au lucrat. Toţi vorbesc despre investitori europeni. Dar ei încearcă să ne folosească.

Ruslana Pşederschi/ Sursa foto: EvZ

Apoi a apărut şi acest Sergiu Cucoş care tot scrie pe noi. Este o fostă slugă de a lor. Nu-l înţeleg ce vrea. Nu este nimic adevărat din ce spune el. Ce fel de laborator de anbolizante?

Sunt pe rol vre-o 20 de judecăţi pornite de noi. Aşa că aşteptăm.

Minciuni, nu am fost cu nimeni la Cornegruţa. El avea probleme mari. Auzisem ceva. Că vindea droguri. Verificaţi vă rog.

Da voi vedeţi cum scriţi foiletonul vostru. Ar putea să mă deranjeze” , ne-a declarat Vasile Pşederschi.

Precizăm că la moment Pşederschi este inculpat într-un dosar penal pentru înstrăinarea unui teren, lăsat gaj la o bancă comercială. Totodată, acesta a fost reclamat şi pentru o datorie de peste 100.000 de euro.

Ruslana Pşederschi a spus că nu ne poate răspunde la întrebări pentru că se află într-o instituţie de stat. A promis că ne va suna. Dar nu a mai făcut-o.