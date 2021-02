Judecătorii din România sunt revoltați de atitudinea ministrului de Justiție Stelian Ion și îi cer acestuia demisia.

Totul a pornit de la câteva declarații controversate făcute de actualul ministru. Acesta a spus că „cei ce se opun desființări SIIJ, ar vrea, de fapt, să slăbească DNA”.

Tot el le-a sugerat judecătorilor din țară că „este un partener serios în lupta anticorupție”.

Inițial, judecătorii de la CSM l-au acuzat pe Stelian Ion că ar reprezenta un risc la adresa statutului magistraților. Ulterior s-au alăturat „protestului” și alte nume grele din Justiție.

De exemplu, judecătoarea Adriana Stoicescu de la Tribunalul Timiș i-a cerut ministrului demisia.

Acum, judecătoarea Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, i-a transmis lui Stelian Ion un mesaj asemănător.

Adina Daria Lupea îi sugerează ministrului Justiției să se gândească foarte serios să-și dea demisia.

Un incident care „a pus capac” a avut loc joi, 25 februarie 2021. Ministrul Justiției Stelian Ion s-a ridicat în timpul ședinței CSM și a plecat. Acesta s-ar fi grăbit să ajungă la bilanțul DNA.

Judecătorii cer demisia lui Stelian Ion. Ce i-a transmis judecătorul Adina Daria Lupea?

„Domnule ministru, degeaba ati fugit de la sedinta CSM la DNA. Pentru dvs. sistemul de justitie inseamna DNA?

Sa le luam pe rand, cum s-ar spune de jos in sus.

Am mai avut, noi, judecatorii, un partener de nadejde al DNA. Era judecator, chiar primul judecator al tarii. Acum veniti dvs. Partener. Sa aparati independenta procurorilor. Independenta procurorilor e prevazuta prin lege speciala, nu prin Constitutie. In legea fundamentala ei sunt subordonati unor principii ierarhice.

Ati fost avocat. Suspendat mult timp, e drept. Cum puteti sa aparati numai ‘independenta’ procurorilor? Cu judecatorii aveti vreo treaba, ca sunteti ordonator principal de credite la instante, nu la Ministerul Public, sa aparati Ministerul Public. Ati incurcat ministerele?

Nu confundati lupta anticoruptie, la care orice cetatean de rand si, la final, orice magistrat nu se opune cu lupta impotriva judecatorilor sau procurorilor independenti din sistem. Nimeni nu vrea compromiterea procurorilor. Sau v-a spus cineva ca lupta impotriva coruptiei din justitie, ca aici ajungem, o poate rezolva numai DNA? Imbalmajiti apele, cum ar spune orice ardelean. Ati auzit un singur magistrat care sustine SIIJ sa spuna ca si-ar dori blocarea luptei anticoruptie? Unul singur? Nu. Si atunci de ce amestecati in declaratii oale cu ulcele? Devoalarea unor anomalii in modul de actiune al unor anumiti procurori, punctual, deviatii soldate cu achitari, este echivalenta pentru dvs. cu incercarea de compromitere a procurorilor? Mai exista pentru dvs. si alti procurori in afara DNA”, spune Daria Lupea.

„Să vă gândiți serios la o demisie!”

Judecătoarea Adina Daria Lupea își încheie mesajul prin a-i sugera ministrului de Justiție să se gândească la o demisie.

„Asadar, va sugerez sa mergeti inapoi, tot noaptea, la sediul ministerului pe care v-ati grabit sa il preluati in toiul noptii, sa nu mai spun ca cine, de parca disparea a doua zi cu totul, puneti-va consilierii, ca aveti destui, si secretarii de stat, sa va updateze cu privire la ce s-a intamplat in ultimii 15 ani in justitia romana, dupa care, asumat si informat, veniti in fata noastra si dati verdicte. Sau emiteti axiome.

Pana atunci, domnule avocat, ce ati cautat pe la ambasade? Sunt mai importante comunicatele lor decat votul CSM, institutie care este garantul independentei justitiei din Romania?

Daca nu realizati ce minister conduceti, va solicitam sa va ganditi serios, dar foarte serios, la o demisie!”, i-a transmis Daria Lupea lui Stelian Ion, conform Luju.

Citește și: Stelian Ion, despre implicarea Serviciilor în Justiție: „Ar fi păcat!”