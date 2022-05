Scandal în handbalul românesc. Cristina Neagu a răbufnit: „Cu noi vă dați viața, cu alții vă dați… la o parte. Oribil, jenant…”

Scandal în handbalul feminin! Cristina Neagu i-a acuzat pe adversari și arbitrii, mai ales după ce a auzit echipa câștigătoare. Cearta a pornit după meciul de la Zalău, unde CSM București s-a impus în extremis.

”Cu noi vă dați viața, cu alții vă dați… la o parte. Și n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câștigătoarea se stabilește dinainte. Norocul nostru că am reușit să rezistăm, a câta oară , 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcție bună. Proud of us girls”, e mesajul postat de Cristina Neagu. Handbalista i-a avut rivali pe sportivii echipei lui Gheorghe Tadici.

Premiul la final de campionat este uriaș, iar handbalistele luptă penru titlul care se va decide chiar în ultima etapă, după ce CS Rapid Bucureşti şi CSM Bucureşti au obţinut victorii,pe 26 mai, în etapa a 25-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Liderul CS Rapid Bucureşti a reușit să bată SCM Craiova, în Sala Giuleşti, cu scorul de 36-26 (15-10). Alexandra Badea şi Azenaide Carlos au marcat câte 7 goluri pentru echipa lui Carlos Viver. Și Dorina Korsos a reuşit 5 goluri, iar Claudia Constantinescu 4.

Miza este uriașă

CSM Bucureşti a câștigat în fața HC Zalău, în deplasare, cu 26-24, după ce la pauză era condusă cu 15-12 de echipa antrenată de Gheorghe Tadici. Cu toate astea, finalul a fost îngrozitor, ”tigroaicele ” fiind cu un pas înainte prin goluri marcate de Cristina Neagu în ultimele minute, după ce în min. 57 scorul era egal, 24-24.

Neagu a adus o mare victorie lui CSM cu 11 goluri, Yvette Broch a marcat 5, iar Elizabeth Omoregie 4. Andreea Mihart a reuşit 8 goluri pentru gazde, iar Emilija Lazic a adăugat 7.

Câștigătoarea titlului va fi aleasă în ultima etapă, când CS Rapid va juca la Râmnicu Vâlcea, împotriva echipei locale SCM, care a învins-o sâmbătă în semifinalele Cupei României. Campioana CSM Bucureşti se va duela cu Minaur Baia Mare.

Rezultatele de joi:

CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – SCM Râmnicu Vâlcea 35-33 (15-19)

CSU Ştiinţa Bucureşti – CSM Deva 23-21 (9-13)

CS Minaur Baia Mare – SCM Gloria Buzău 35-31 (16-16)

CS Dacia Mioveni 2012 – CS Măgura Cisnădie 21-25 (10-11)

CSM Slatina – HC Dunărea Brăila 21-25 (10-11)

Clasament

1. CS Rapid 66 puncte

2. CSM Bucureşti 65

3. SCM Râmnicu Vâlcea 55

4. CS Măgura Cisnădie 49

5. SCM Gloria Buzău 46

6. CS Minaur Baia Mare 45

7. HC Dunărea Brăila 38