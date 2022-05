CSM București a câștigat pentru a cincea oară Cupa României. Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare

Bucureștencele au câștigat până acum 5 dintre cele 8 finale jucate în Cupa României. În semifinale, CSM București a trecut de Măgura Cisnădie, scor 28-23, pentru ca duminică să câștige fără probleme meciul cu SCM Vâlcea cu 34-26.

În prima repriză, diferența de goluri dintre cele două echipe nu a fost foarte mare, iar la pauză SCM Râmnicul Vâlcea a condus cu un gol, 15-14. Oltencele au mai rezistat cinci minute după pauză, însă apoi s-au prăbușit. În 12 minute au primit 11 goluri și au reușit să înscrie doar unul.

Am schimbat sistemul defensiv pentru că ele se descurcau foarte bine atunci când noi ne apăram 6-0, așa că am decis să trecem la 5-1. Cred ca a fost elementul care ne-a adus această victorie, dar și procentajul bun pe care le-am avut în fața porții, a declarat Adrian Vasile, antrenorul celor de la CSM București la TVR.

Cristina Neagu a strălucit pe teren, fiind cea mai bună marcatoare cu 12 goluri.

CSM București a câştigat Cupa României de patru ori (2016, 2017, 2018, 2019), pierzând alte trei finale (2015, 2020, 2021). SCM Râmnicu Vâlcea a cucerit trofeul în 2020, chiar în faţa formaţiei bucureştene, pierzând finalele din 2018 şi 2019, jucate contra ”tigroaicelor”.

Româncele au ratat calificarea în penultimul act al Ligii Campionilor după ce au remizat pe terenul celor de la Esbjerg, scor 27-27.

Dezamăgirea este mare. Nu știu, cred că norocul îl mai faci și cu mâna ta, am întâlnit o echipă foarte bună. Cred că ne-am ridicat la înălțimea acestui sfert de finală. Așa e în finală, trebuie să existe un câștigător și învins, din păcate am fost noi învinșii, din nou. Unele care am jucat mult resimțim această oboseală. O să ne pregătim în continuare, încercăm să câștigăm toate partidele pe care le mai avem. Cu echipa națională ne-am calificat la Euro, întotdeauna sunt grele înfrângerile, pentru asta muncești zi de zi. Nu avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe. Presiunea pe umerii mei există de mulți ani, m-am obișnuit, nu o mai resimt. Avem un grup extraordinar. Poate o să avem puțin noroc, dar cel mai important este să mai câștigăm meciurile noastre. Ne dorim să câștigăm din nou Liga Campionilor, a declarat Cristina Neagu potrivit Digi Sport.