Între cele două fiice ale lui Petre Roman nu există nici urmă de înțelegere. Oana Roman și sora ei, Catinca, nu își mai vorbesc de aproape un an, iar asta dintr-un motiv absolut uluitor.

„Ultima oară am vorbit în vară, când i-am spus că mama nu mai are unde să stea și că trebuie să o iau la mine. Nu s-a oferit să ajute și, de atunci, nu mi-a mai dat niciun telefon sau mesaj”, a declarat Oana Roman, conform cancan.ro.

Despărțită de soțul ei, iată că Oana nu găsește sprijin nici în sânul familiei, acolo unde și-ar fi dorit să se refugieze. Vedeta spune că nici legătura cu tatăl ei, Petre Roman, nu mai este de actualitate!

„Relația cu tata s-a răcit foarte mult. Practic, el s-a îndepărtat treptat-treptat. Am luat lucrurile ca atare, înțeleg că așa a gândit el să facă. Nu știu dacă a făcut-o din proprie inițiativă sau forțat de împre­jurări. Încă sper să se regleze lucrurile și să simt că am un tată în viață și lângă mine, parte din viața mea și a Isei, mai ales. Nu a venit să o vadă de aproape un an și, de când ne-am mutat, nu a dorit să vină să vadă casa, probabil și pentru că nu vrea să o întâlnească pe mama. Pentru mine, însă, e o mare durere, întrucât îmi doream să se bucure pentru această realizare a mea și pentru că îmi doream ca Isa să fie parte din viața lui”, a răbufnit Oana Roman la adresa fostului premier al României.

