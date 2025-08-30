Actualitate Scandal în Consiliul Local Sector 2. Bustul unui general KGB va fi amplasat în Parcul Tei







Un general KGB va avea bust în Parcul Tei. Este vorba despre Heydar Alyiev, fostul președinte al Azerbaidjan. Ieri s-a declanșat o polemică periculoasă în ședința CL Sector 2.

O ceartă aprinsă a izbucnit vineri, la ședința Consiliului Local Sector 2, pe marginea proiectului de hotărâre. Privind reamenajarea bustului lui Heydar Aliyev și a aleii omonime din Parcul Tei. Heydar Alyiev a fost un fel de Ceaușescu al Azerbaidjanului. Proiectul, finanțat integral prin sponsorizare de Ambasada Republicii Azerbaijan, fără bani de la bugetul local, a trecut cu 19 voturi pentru, 6 împotrivă și o abținere.

Fostul primar USR Radu Mihaiu a deschis tirul criticilor, reamintind trecutul lui Aliyev, fost lider al Partidului Comunist din Azerbaijan și ulterior președinte, pe care l-a descris drept „dictator” și „general KGB”. „Este un mausoleu pentru un general KGB ajuns dictator într-o republică sovietică. Eu nu cred că Sectorul 2 merită așa ceva”, a spus Mihaiu, cerând vot împotrivă. Viceprimarul AUR Andrei Ohaci i-a replicat ironic, întrebând dacă „cei care au avut părinți securiști nu ar mai fi avut voie să fie în Parlament”. „Spre deosebire de alte formațiuni politice, la noi nu e cazul”, a răspuns Mihaiu.

Paula Pasciuc (PSD) i-a reproșat fostului primar că, în mandat, nu a inițiat demersuri pentru demolarea bustului. Mihaiu a replicat că a încercat, dar nu a obținut avizul Ministerului Culturii și a avut alte priorități. Ulterior, părăsirea sălii de către Mihaiu a inflamat suplimentar spiritele, Pasciuc acuzând opoziția că „fuge de întrebări”.

Lucrările vizează reconstrucția bustului, refacerea aleii „Heydar Aliyev”, reabilitarea fântânii și a porții monumentale cu trei arcade de la intrarea în parc, plus amenajarea spațiilor verzi. Tema mediului a fost ridicată de consilierul Croitoru Angel, care a întrebat dacă se taie arbori. Primăria a spus că nu. Menționând însă o propunere a ambasadei de a planta specii aduse din Azerbaijan, „aclimatizate” la București. Reprezentanții administrației au precizat că nu au existat consultări cu cetățenii sau ONG-urile.

Ambasada Azerbaidjanului s-a oferit să suporte documentațiile tehnice, execuția, avizele/autorizațiile și mentenanța, urmând ca formalitățile să fie stabilite prin contract de sponsorizare. Decizia continuă o colaborare începută în 2007, când partea azeră a finanțat modernizarea Parcului Tei și amenajarea inițială a aleii.

Potrivit necrologului BBC (2003), Heydar Aliyev a condus Azerbaidjanul „cu mână de fier”, a descurajat pluralismul, a câștigat alegeri contestate. Spre finalul vieții și-a pregătit fiul, Ilham, drept succesor. În tinerețe a activat în KGB, potrivit surselor citate de Wikipedia. Ilham, nota aceeași sursă, și-a construit averea în petrol.