Scandal în Consiliul Local Sector 2. Bustul unui general KGB va fi amplasat în Parcul Tei
- Dosofteea Lainici
- 30 august 2025, 08:37
Un general KGB va avea bust în Parcul Tei. Este vorba despre Heydar Alyiev, fostul președinte al Azerbaidjan. Ieri s-a declanșat o polemică periculoasă în ședința CL Sector 2.
O ceartă aprinsă a izbucnit vineri, la ședința Consiliului Local Sector 2, pe marginea proiectului de hotărâre. Privind reamenajarea bustului lui Heydar Aliyev și a aleii omonime din Parcul Tei. Heydar Alyiev a fost un fel de Ceaușescu al Azerbaidjanului. Proiectul, finanțat integral prin sponsorizare de Ambasada Republicii Azerbaijan, fără bani de la bugetul local, a trecut cu 19 voturi pentru, 6 împotrivă și o abținere.
Sector 2, sector cu scandal
Fostul primar USR Radu Mihaiu a deschis tirul criticilor, reamintind trecutul lui Aliyev, fost lider al Partidului Comunist din Azerbaijan și ulterior președinte, pe care l-a descris drept „dictator” și „general KGB”. „Este un mausoleu pentru un general KGB ajuns dictator într-o republică sovietică. Eu nu cred că Sectorul 2 merită așa ceva”, a spus Mihaiu, cerând vot împotrivă. Viceprimarul AUR Andrei Ohaci i-a replicat ironic, întrebând dacă „cei care au avut părinți securiști nu ar mai fi avut voie să fie în Parlament”. „Spre deosebire de alte formațiuni politice, la noi nu e cazul”, a răspuns Mihaiu.
Paula Pasciuc (PSD) i-a reproșat fostului primar că, în mandat, nu a inițiat demersuri pentru demolarea bustului. Mihaiu a replicat că a încercat, dar nu a obținut avizul Ministerului Culturii și a avut alte priorități. Ulterior, părăsirea sălii de către Mihaiu a inflamat suplimentar spiritele, Pasciuc acuzând opoziția că „fuge de întrebări”.
Ce prevede proiectul
Lucrările vizează reconstrucția bustului, refacerea aleii „Heydar Aliyev”, reabilitarea fântânii și a porții monumentale cu trei arcade de la intrarea în parc, plus amenajarea spațiilor verzi. Tema mediului a fost ridicată de consilierul Croitoru Angel, care a întrebat dacă se taie arbori. Primăria a spus că nu. Menționând însă o propunere a ambasadei de a planta specii aduse din Azerbaijan, „aclimatizate” la București. Reprezentanții administrației au precizat că nu au existat consultări cu cetățenii sau ONG-urile.
Ambasada Azerbaidjanului s-a oferit să suporte documentațiile tehnice, execuția, avizele/autorizațiile și mentenanța, urmând ca formalitățile să fie stabilite prin contract de sponsorizare. Decizia continuă o colaborare începută în 2007, când partea azeră a finanțat modernizarea Parcului Tei și amenajarea inițială a aleii.
Potrivit necrologului BBC (2003), Heydar Aliyev a condus Azerbaidjanul „cu mână de fier”, a descurajat pluralismul, a câștigat alegeri contestate. Spre finalul vieții și-a pregătit fiul, Ilham, drept succesor. În tinerețe a activat în KGB, potrivit surselor citate de Wikipedia. Ilham, nota aceeași sursă, și-a construit averea în petrol.
