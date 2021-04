Un deputat USR a lansat un atac la adresa premierului Florin Cîțu, tema fiind legată de spitale. Șeful Executivului afirmase că oricare dintre pacienții din România are legătură cu Ministerul Sănătății. O „săgeată” trimisă către Vlad Voiculescu. Ionuț Moșteanu, deputat USR, i-a răspuns lui Florin Cîțu într-un mesaj postat pe contul de Facebook. Politicianul a afirmat că, în aceste condiții, spitalele care sunt în subordinea SRI, SIE, MAI şi MApN ar trebui trecute la Ministerul Sănătății.

Spitalele care nu sunt administrate de Ministerul Sănătății

Moșteanu s-a mai referit și la spitalele județene, despre care a spus că au fost „confiscate” de către baronii locali. „Prim ministrul a declarat în seara asta că fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății. Deși foarte multe spitale nu sunt în subordinea Ministerului.

În spiritul reformei la care ne-am angajat împreună îi propun prim ministrului să demareze trecerea tuturor spitalelor în subordinea Ministerului Sănătății și să începem acest demers cu spitalele MAPN, SRI, SIE, MAI. Am auzit că acolo e mai mult loc, sunt mai bine dotate, e o atenție mai mare față de bolnavi.

Nu trebuie să existe români ”speciali” în lupta cu boala. Haideți să facem asta!

Și apoi continuăm cu celelalte, cu spitalele județene „confiscate” de baronii locali”, a scris deputatul USR pe contul de Facebook.

Atac și de la apropiatul lui Dacian Cioloș

Un atac la adresa lui Florin Cîțu a venit și de la Liviu Iolu, fost jurnalist, apropiat al lui Dacian Cioloș.

„Am o cifră: Doar 30% dintre bătrâni sunt vaccinaţi. Aştept Comitetul de vaccinare şi pe domnul Cîţu să o infirme. Zice premierul Cîţu că „aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, fiecare pacient are legătură cu Ministerul Sănătăţii”. Aşa este, doar că fiecare pacient are legătură şi cu premierul, care coordonează comitetul de vaccinare militarizat, că doar nu era să se ocupe Ministerul Sănătăţii de vaccinare, cum se întâmplă peste tot.

În România s-a hotărât că de vaccinare se ocupă armata, şi am văzut şi de ce: trebuiau băgaţi unii pe uşa din spate”, a scris Liviu Iolu pe Facebook.