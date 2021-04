Schimbările de fond privind redefinirea structurilor de conducere din TVR și Radioul public (RRA) prevăzute de liderii coaliției majoritare printr-un proiect de lege, provoacă tensiuni. Atât în interiorul celor două mass-media de stat cât și între partidele coaliției. Mai precis între USR și PLUS.

Actualele șefii ale TVR și RRA vor fi demise saptamâna viitoare

Ieri, comisiile de cultură ale Parlamentului au respins rapoartele de activitate din anii 2017-2019 ale TVR și RRA. Primul pas spre demiterea actualelor șefii. Al doilea pas va avea loc săptămâna viitoare când plenul comun al Parlamentului va dezbate și vota aceleași rapoarte. În cazul respingerii lor, președinții directori generali ai TVR și RRA precum și cele două Consilii de Administrații (C.A.) vor fi demise. Majoritatea în Parlament este deținută de coaliția guvernamentală PNL, USR-PLUS și UDMR deci rezultatule ca și știut.

Noii șefi interimari vor fi numiți de Ludovic Orban și de Dan Barna

Ce urmează? TVR și RRA vor fi conduse interimar maxim două luni de zile de doi șefi, până când Parlamentul votează proiectul de lege privind modificarea legii 41/1994 de organizare și funcționare ale celor două media de stat. Cei doi șefi interimari vor fi propuși de PNL la TVR și de USR la RRA. Aceștia vor fi persoane din afara celor două mass-media publice.

Orban se mai gândește. Barna numește șef la RRA un reprezentant al Big Pharma

Ludovic Orban, președintele PNL nu s-a decis încă asupra persoanei care va conduce interimar TVR. Din partea USR-PLUS este propus Liviu Popescu, reprezentant ani de zile al Big Pharma în România. Anterior, acesta a avut un parcurs redus în presa radio-tv.

Motivul pentru care PNL și USR vor numi șefii interimari până se votează noua lege decurge din împărțirile politice din coaliție ale celor patru noi funcții de conducere ale TVR și RRA care vor fi oficializate în curând.

Șefii interimari se încălzesc pentru preluarea reală a puterii peste 2 luni

Concret, după votarea noii legislații, la TVR PNL va prelua funcția de director general, “premierul” instituției și UDMR, președinția C.A. La RRA, progresiștii vor numi directorul general, iar PNL, președintele C.A. Potrivit surselor politice, șefii interimari avansați acum de PNL și de progresiști vor fi și cei care vor ocupa funcțiile de “premieri” ai TVR și RRA după ce Parlamentul va vota proiectul de lege.

Salariații și rudele lor au fost scoși din consiliile de administrație

Salariații TVR și RRA nu vor mai face parte din conducerea centrală a instituțiilor, așa cum s-a întâmplat timp de 27 de ani. Ei nu vor mai avea reprezentanți în C.A. Așa prevede proiectul de lege agreat de liderii coaliției și care va fi finalizat până luni, 12 aprilie:

“Pe timpul exercitării mandatului, membrii consiliului de administrație: a) nu pot avea calitatea de angajați ai RRA, respectiv ai TVR, ei sau rudele lor până la gradul al II-lea inclusiv;”.

“b) nu pot face parte din consiliul de administrație al unei societăți reglementate de Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care are activitate în domeniul audiovizualului și nu pot participa la societăți reglementate de Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu care RRA sau, după caz, TVR, întreține relații de afaceri sau are interese contrare;” după cum se prevede în proiectul de lege aproape finalizat la care lucrează parlamentari din coaliția de guvernare.

Motivul: “Ruperea grupurilor de interese din TVR și RRA”

În locul salariaților, liderii coaliției ne-au declarat că “vor fi propuși în C.A. specialiști în media sau jurnaliști independenți”. Motivul acestei schimbări: “Ruperea grupurilor de interese din TVR și RRA și stoparea lor de a mai ajunge la vârful instituțiilor”, potrivit unui lider din coaliție. Modificările au creat tensiuni în rândul salariaților din TVR și RRA, mai ales la nivelul celor care doreau să își păstreze actualele funcții de membri în C.A.

Salariații interesați de C.A. propun soluția auto-suspendării lor din TVR și RRA

Salariații vor să le propună parlamentarilor coaliției să introducă în proiectul de lege o prevedere care să le permită auto-suspendarea din calitatea de angajați ai TVR și RRA pe perioada ocupării unui mandat în C.A. urmând ca după expirarea acestuia să se reîntoarcă în pozițiile deținute în prezent. Nemulțumiri sunt și în rândul sindicatelor din TVR și RRA pentru faptul că parlamentarii coaliției nu s-au consultat și cu ei, așa cum le-au promis când au decis schimbările actualelor conduceri.

USR și PLUS se bat pe o funcție. Barna l-a devansat pe Cioloș

Dar tensiuni sunt și în interiorul partidelor din coaliție. Mai precis, între USR și PLUS. Înainte de decizia liderilor coaliției de a modifica legea 41/1994, alianța USR-PLUS primisese la negocierile politice, Radioul public. USR prin Dan Barna și PLUS prin Dacian Cioloș și-au împărțit cele două funcții centrale: USR urma să-l numească pe Liviu Popescu, președinte al C.A. iar PLUS, pe Gabriel Basarabescu, în prezent membru în C.A. din partea salariaților, ca director general.

Prin modificarea legii, USR-PLUS a rămas cu o singură funcție, cea de director general. Pe care și-a însușit-o Dan Barna, în detrimentul lui Dacian Cioloș. Între liderii USR și cei ai PLUS se duce o competiție dură în perspectiva Congresului de fuziune al progresiștilor din toamna acestui an.

Tot politicul decide și votează noile conduceri ale TVR și RRA

Proiectul de lege al coaliției prevede că cei doi președinți ai C.A. din TVR și RRA precum și cei doi directori generali se aleg dintre membrii titulari ai consiliilor de administrație urmând ca aceștia să fie votați de plenul comun al Parlamentului. Înainte de a fi votați de Parlament, șefii nominalizați vor fi audiați de către parlamentarii comisiilor de cultură și mass-media din Parlament în prezența membrilor consiliului de administrație respectiv. Componența C.A. a rămas aceeași: 13 membri în C.A. al TVR și 13 membri în C.A. al RRA.

Șefii C.A. și directorii generali ai TVR și RRA vor avea statut și salariu de miniștri

Președinții C.A. și directorii generali ai TVR și RRA „primesc o indemnizație, asimilată funcției de ministru și au dreptul la organizarea unui cabinet” “Ceilalți membri ai C.A. din TVR și RRA primesc, lunar, o indemnizație reprezentând 40% din indemnizația brută a președintelui consiliului de administrație al societății respective” și au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, ocazionate de participarea la ședințele consiliului de administrație, potrivit proiectului de lege al coaliției.

“Guvernul” TVR/RRA va fi compus din directorul general și din 7 manageri din instituții

“Guvernele” TVR și RRA, numite Comitet Director, forța executivă ale celor două media de stat sunt compuse fiecare din directorul general și din maximum 7 membri, cu poziții de management în interiorul societății. Atribuțiile Comitetului Director urmează să fie stabilite de parlamentarii coaliției care lucrează la proiectul de lege, până luni, 12 aprilie.

Deși toți liderii politici indiferent de partid invocă independența mass-media de stat, depolitizarea TVR și RRA rămâne doar un slogan ipocrit și obosit.