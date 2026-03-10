Scandal în Biserica Catolică. Un episcop, reținut pe un aeroport din SUA pentru acuzații de delapidare

Demisia episcopului din San Diego, Emanuel Shaleta, a fost acceptată de Papa Leon al XIV-lea, potrivit unui anunț făcut marți de Vatican, potrivit Associated Press.

Decizia vine în contextul în care clericul se confruntă cu acuzații penale grave în Statele Unite, după ce autoritățile l-au pus sub acuzare pentru delapidare și spălare de bani.

Anunțul a fost publicat în buletinul zilnic al Sfântului Scaun, la scurt timp după ce episcopul a apărut în fața instanței din California, unde a pledat nevinovat în fața unui număr de 17 capete de acuzare. Cazul a atras atenția comunității religioase locale și a credincioșilor Bisericii Catolice Caldeene din Statele Unite.

Potrivit procurorilor din California, Emanuel Shaleta este acuzat că ar fi delapidat aproximativ 270.000 de dolari din fondurile Catedralei Catolice Caldeene „Sfântul Petru” din orașul El Cajon, aflat în zona metropolitană San Diego.

Ancheta a fost declanșată după ce autoritățile au primit documente și declarații din partea unor persoane implicate în activitatea bisericii. Biroul șerifului din comitatul San Diego a precizat că a intervenit după ce cineva din cadrul parohiei a furnizat informații și documentație „care arătau o posibilă delapidare din fondurile bisericii”.

Episcopul a fost reținut pe 5 martie pe Aeroportul Internațional din San Diego, în timp ce încerca să părăsească Statele Unite. Ulterior, acesta a fost încarcerat, iar judecătorul a stabilit o cauțiune de 125.000 de dolari.

Procurorul Joel Madero a susținut în instanță că există riscul ca episcopul să părăsească jurisdicția. Avocatul lui Shaleta a respins însă această interpretare și a afirmat că deplasarea era planificată anterior.

„Existau discrepanțe în conturile bisericii”, a declarat procurorul Madero, adăugând că episcopul „a oferit explicații complet nerezonabile despre unde se duceau acei bani” și nu a putut prezenta dovezi privind destinația sumelor.

Procurorii susțin că o parte din suspiciuni sunt legate de plata chiriei pentru sala socială a bisericii, care era închiriată unui chiriaș. Potrivit anchetatorilor, chiria lunară depășea 30.000 de dolari, iar unele dintre aceste sume ar fi dispărut din evidențele financiare ale instituției religioase.

Autoritățile afirmă că lipsa unor documente justificative și neconcordanțele contabile au ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care erau administrate fondurile provenite din chirii și donații.

În timpul unei slujbe religioase recente, episcopul Emanuel Shaleta a respins acuzațiile formulate împotriva sa și a declarat că nu a folosit în mod necorespunzător fondurile bisericii.

„Nu am abuzat niciun ban din banii bisericii”, a spus el. „Dimpotrivă, am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a păstra și administra corect donațiile bisericii.”

Avocata sa, Sharon Appelbaum, a afirmat că apărarea va încerca să demonstreze în instanță că acuzațiile sunt nefondate. În același timp, preoții din cadrul Eparhiei Catolice Caldeene „Sfântul Petru Apostolul” au publicat un mesaj prin care își exprimă solidaritatea cu episcopul.

Vaticanul a precizat că Papa Leon al XIV-lea a acceptat demisia episcopului în conformitate cu legislația canonică aplicabilă Bisericilor Catolice de rit oriental, care permite pontifului să accepte retragerea unui episcop atunci când acesta solicită acest lucru.

Potrivit Ambasadei Vaticanului la Washington, cererea de demisie fusese prezentată încă din luna februarie, iar Papa o acceptase la acel moment. Anunțul oficial a fost făcut abia marți, Sfântul Scaun așteptând, potrivit informațiilor disponibile, pentru a nu interfera cu investigația autorităților americane.

În urma acestei decizii, episcopul Saad Hanna Sirop a fost numit administrator temporar al eparhiei.

Emanuel Shaleta, în vârstă de 69 de ani, a fost hirotonit preot al Bisericii Catolice Caldeene în Detroit în anul 1984. În 2017, a fost numit episcop al eparhiei caldeene din San Diego, care face parte din structura Bisericii Catolice de rit oriental din Statele Unite.