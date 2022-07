Sarea, alimentul de zi cu zi care scurtează viețile oamenilor. Pericolele vin pe bandă rulantă

Într-un studiu publicat recent într-o cunoscută revistă europeană de specialitate, au fost comparate obiceiurile alimentare ale unui număr de peste 500.000 de oameni. Cercetătorii i-au numărat pe cei care au murit înainte de a împlini 75 de ani. Ulterior, ei au realizat că aceia care au adăugat sare la mâncare au reușit doar să își mărească riscul de deces cu 28%, în comparație cu ceilalți.

Mai mult decât atât, bărbații sub 50 de ani care au folosit solnița și-au scurtat viața cu 1,5 ani. În același timp, femeile de aceleași vârste și-au micșorat viața cu2,8 ani. „Studiul nostru aduce dovezi în sprijinul noii perspective care arată efectele adverse ale consumului ridicat de sodiu asupra sănătății oamenilor, subiect controversat încă” a declarat dr. Lu Qi de la Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine, New Orleans, Louisiana.

El a mai adăugat că: „Rezultatele noastre susțin opinia că scăderea cantității de sare adăugate în mâncare este benefică pentru sănătate și îmbunătățește speranța de viață.”.

Ce vrea să arate studiul

Studiul a subliniat importanța echilibrului dintre sodiu și potasiu în alimentație. Mulți dintre cei care practică dieta de tip occidental, consumă prea mult sodiu și prea puțin potasiu. Astfel, un dezechilibru de lungă durată între cei doi electroliți poate duce la tensiune mare și dăuna inimii, ochilor, creierului și rinichilor.

Multiple recomandări, printre care Dietary Guidelines for Americans și Mediterranean Diet recomandă limitarea consumului de sodiu la 2.300 mg/zi, adică o linguriță de sare de masă. Cei care vor să-și reducă sarea din mâncare ar trebui să știe că sodiul este frecvent aflat în alimentele procesate, a informat Academia Oxford. În plus, medicii au explicat că „acrul” înlocuiește „săratul”. Adică, surse ca oțetul și sucul de lămâie pot adăuga mult gust, dar fără a adăuga sare.

Sarea este un puternic potențiator de aromă și este esențială în bucătărie. Cu toate acestea, ea trebuie adăugată cu măsură în mâncare.