Astfel, față de perioada anterioară pandemiei, când peste două treimi dintre respondenți (68%) reușeau să economisească bani, de când a început răspândirea SARS-CoV-2 și măsurile de carantină, românii au sărăcit atât de mult încât doar circa patru din zece (39%) reușesc să mai pună un ban deoparte. Sunt concluziile Studiului Digitalizarea sistemului bancar în percepția românilor realizat în decembrie 2020 de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) și comandat de Asociația Română a Băncilor (ARB).

Pentru ce economisim când e sărăcie

Potrivit aceleiași cercetări sociologice, bărbații și persoanele care locuiesc în mediul urban reușesc în mai mare măsură să economisească în timpul pandemiei.

Studiul mai arată că, dacă ar avea la dispoziție de o sumă mare de bani, 28% dintre români i-ar folosi pentru educația proprie sau cea a membrilor de familie, 23% dintre ar depune banii la bancă, 16% și-ar deschide o afacere, 10% i-ar schimba în euro sau dolari, iar restul spun că ar folosi banii în diverse alte scopuri. O veste bună, doar 9% dintre cei chestionați au răspuns că ar ține banii „la saltea”.

Tranzacțiile online sunt încă departe

În cazul în care vor să-și deschidă un depozit bancar, trei sferturi dintre respondenții la studiu spun că preferă interacțiunea directă cu funcționarul bancar (78%) și doar 14% dintre români își doresc interacțiune online. Ceilalți declară că le este indiferentă metoda de interacțiune (1%), iar 7% dintre cei intervievați spun că nu este cazul.

Sondajul de opinie comandat de ARB a fost realizat în luna decembrie 2020 pe un eșantion de 1.479 respondenți adulți, dintre care 1.158 sunt utilizatori de servicii bancare, eroarea maximă tolerată fiind de +/- 2,8%.

Cei care pot economisi pun mai mulți bani deoparte

Chiar dacă ponderea persoanelor care au din ce să economisească a scăzut, pandemia de COVID-19 „a determinat o accelerare a vitezei de creștere a depozitelor clienților până la 15%, în ritm anual, cu 3-4 puncte procentuale peste nivelul de dinainte de pandemie”, se arată în concluziile studiului.

Valoarea totală a depozitelor persoanelor fizice a ajuns la 410 miliarde de lei, potrivit datelor din luna noiembrie 2020. Creșterea totsalului sumelor economisite „arată că populația și companiile au văzut sistemul bancar românesc ca o centură de siguranță, fiind depozitarul banilor acestora, nu numai un amortizor de șoc al crizei de sănătate prin sprijinul acordat clienților care au întâmpinat probleme de lichiditate și prin finanțările noi acordate”, se mai afirmă în concluziile cercetării sociologice.

În ciuda variațiilor de curs, românii preferă leul și termenele scurte

Din totalul economiilor populației și companiilor , două treimi din sunt realizate în moneda națională, iar restul sunt depozite bancare în valută. Cele mai multe dintre depozite sunt constituite pe termene scurte, de sub un an. Circa 61,4% din totalul banilor economisiți la bănci sunt deținuți de persoane fizice.

La sfârșitul trimestrului al treilea din 2019, numărul persoanelor cu depozite la bănci și alte instituții garantate de FGDB era de 14,9 milioane, dintre care 13,8 milioane persoane fizice. Dar, important de precizat, un deponent care are depozite la mai multe bănci este luat în evidenţă în statistică de mai multe ori, întrucât plafonul de garantare FGDB este de 100.000 euro, echivalent în lei, per deponent per bancă.

La finele lunii septembrie, indicatorul credite/depozite era plasat la 68,88%, iar indicatorul de solvabilitate este de 22,76%, adică de aproape trei ori peste minimul admis.