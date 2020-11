„Toată această perioadă dificilă și provocări au pus o presiune enormă asupra noastră și am încercat să găsim răspunsuri, să oferim soluții. Atât am reușlit să facem în condițiile în care am avut un parlament dominat de PSD, care a încercat să ne bage bețe în roate, să ne blocheze orice inițiativă, au adoptat pe bandă rulantă o serie de legi care nu au nicio legătură cu realitatea. noi cheltuieli care au secătuit venituri, au amplificat starea de criză”, a subliniat Ludovic Orban la Realitatea Plus.

Ludovic Orban: „Nu a fost simplu, nu a fost ușor, dar încercăm tot ce e omenește posibil”

Şi continuă: „Adversaul nostru politic de 30 de ani e fostul partid comunist, care a îmbrăcat diferite blăni de oaie, dar a rămas același lup, indiferent cine a condus PSD. PSD este partidul stagnării, al atitudinii antieuropene, antidemocratice, anti-NATO, anti lumea civilizată, este partidul care consideră că poate să guverneze doar prin abuz, doar mințind electoratul și, de fapt, este partidul sărăciei în România”.