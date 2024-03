Sport Povestea de viață fascinantă a lui Sandu Lungu, supranumit „Muntele Bihorului”







Sandu Lungu, supranumit „Muntele Bihorului”, rămâne unul dintre cei mai longevivi și iubiți luptători români. Are un palmares impresionant în sporturi de contact și este singurul judokan român campion mondial (U20, 1994).

Sandu Lungu, supranumit „Muntele Bihorului”, a vorbit despre viața sa, problemele pe care le-a avut, dar și despre cel care l-a sprijinit în cele mai dificile momente ale vieții. Gabaritul său de 152 de kg și chipul fioros, te pot șoca. Iar intrările sale spectaculoase în ring au o poveste. Muntele Bihorului a avut o muză care l-a inspirat.

„Modelul meu pentru tipul ăsta de intrare a fost Bob Sapp cu care am luptat în 2011 la Piatra-Neamţ. Ştiam că Sapp are intrări din astea, să le zicem mai colorate şi m-am gândit să răspund la fel. Cum sunt pasionat de filme istorice m-am gândit că ar fi interesantă o ţinută asemănătoare cu cele văzute în unele filme de genul ăsta. Blana pe care o port e de lup iar toporul îl împrumut de prin oraşele în care lupt”, povesteştea Lungu.

Sandu Lungu, supranumit „Muntele Bihorului”, are o poveste de viață fascinantă

Sandu Lungu a făcut arte marțiale, singurul sport acceptat și mediatizat la vremea respectivă. Popularitatea lui începea să fie tot mai mare. În județul Bihor, sportul pe tatami prinsese foarte bine în rândul tinerilor.

Tot mai mulți copii își doreau să îmbrace kimono-ul și să practice această disciplină sportivă. Atunci avea să plece pe drumul judo-ului și Sandu Lungu a cărui poveste de viață este de film.

„Aveam nouă ani și eram un puști foarte bine dezvoltat pentru acea vârstă. Îmi plăcea să fac sport. Mi se dusese faima în cartier că pot face o sută de flotări dintr-o singură bucată. De acest lucru avea să audă și domnul Marius Vizer, actualul președinte al Federației Internaționale de Judo, care pe-atunci locuia în localitatea Tinca. Întâlnirea mea cu domnul Marius Vizer avea să-mi traseze drumul în viață”, a povestit Sandu Lungu.

Luptătorul “Am locuit în casa lui Marius Vizer”

Sandu Lungu își amintește cu nostalgie de momentul în care Marius Vizer l-a primit în casa lui și i-a asigurat toate condițiile.

„Cum tata a pățit un necaz mare, domnul Marius Vizer a venit la Oradea să mă vadă. Era bun prieten cu tatăl meu. Îi promisese tatălui că se va ocupa de creșterea mea, dacă el va păți ceva. Și-a ținut promisiunea. A întrebat-o pe mama dacă este de acord să merg cu dânsul la Tinca. Urma să fac judo dar și școală. Domnul Vizer era profesor de sport acolo. Așa se face că l-am urmat. Timp de aproape o jumătate de an am locuit în casa părintească a dânsului. Mergeam la școală, dar făceam și judo. Saltelele de antrenament erau puse într-o sală de clasă. Masa o serveam la o cantină din zonă. Îmi aduc aminte că la dânsul acasă, mai stateau în cameră cu mine încă doi copii. Proveneau tot din familii nevoiașe. Îi luase pentru că erau foarte talentați la judo.Când ne-am mutat la internatul din Tinca venea periodic și ne aducea mâncare pregătită acasă”, povestește Sandu Lungu.

Marius Vizer era un antrenor foarte bun pe tehnică

Antrenamentele pe acele saltele din clasă, Sandu Lungu le făcea direct cu Marius Vizer. „Era foarte bun la tehnică. Maestru aș putea spune. Practica un judo foarte curat. De la dânsul am învățat corect procedeele„, a explicat “Muntele Bihorului”.

După ce Marius Vizer a primit postul la catedra Liceului cu Program Sportiv din Oradea, Sandu Lungu și-a urmat antrenorul revenind acasă.

„L-am mai avut antrenor până în anul 88-89, când dânsul a plecat din țară. După Revoluție a revenit și a continuat să mă antreneze. Pentru că eram cel mai bun din țară la categoria mea de greutate am fost luat de către clubul Steaua, unde am făcut și armata. În acea perioadă am devenit și campion mondial under 20. Singurul titlu exustent la masculin în România. Când am aflat că s-a înființat clubul Liberty Oradea, patronat de domnul Vizer, am decis să mă întorc la mine acasă, unde am continuat să practic judo-ul pentru acest club. Abia mult mai târziu aveam să trec la MMA și la luptele în cușcă, unde domnul Vizer a continuat să mă susțină financiar din banii dânsului„, a mai spus Sandu Lungu

Sandu Lungu: E ca și cum m-a înfiat

Sandu Lungu recunoaște că șansa lui a fost să-l cunoască pe omul de calitatea Marius Vizer.

„Judo-ul rămâne de departe cel mai frumos sport pentru mine. Sportul în care m-am format ca om. Am avut și marea șansă să întâlnesc un om calitatea domnului Vizer care aș putea spune că oarecum m-a înfiat prin ceea ce a făcut pentru mine. Un om care mi-a dat la propriu să îmbrac hainele lui, atunci când crescusem. Care mi-a dat din banii lui o premiere dublă, față de ceea ce am primit de la stat, după ce am devenit campion mondial. Lucrurile astea nu se uită niciodată”, a concluzionat Sandu Lungu, potrivit cancan.ro.