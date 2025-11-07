Sancțiunile asupra Siriei, retrase de Consiliul de Securitate al ONU înaintea vizitei lui al-Sharaa în SUA

Consiliul de Securitate al United Nations Security Council (UNSC) a aprobat joi o rezoluţie care ridică sancţiunile internaţionale impuse asupra preşedintelui sirian Ahmed al‑Sharaa şi asupra ministrului de interne sirian Anas Khattab, în contextul unei schimbări majore în politica internaţională faţă de Siria.

Măsura survine la doar câteva zile înainte ca al-Sharaa să fie primit la Casa Albă pentru o întâlnire cu preşedintele american Donald Trump,potrivit Reuters.

Rezoluţia, iniţiată de Statele Unite, a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” şi o abţinere din partea Chinei.

Conform textului oficial, decizia retrage din lista de sancţiuni referitoare la grupurile teroriste ale ONU – inclusiv pentru legături cu al-Qaida – pe al-Sharaa şi pe Khattab.

Măsura are un caracter simbolic, pentru că sancţiunile fuseseră deja suspendate în multe cazuri pentru călătoriile oficiale ale lui al-Sharaa.

Decizia deschide calea pentru o normalizare relaţională între Siria şi Statele Unite. În mai, preşedintele Trump anunţase relaxarea sancţiunilor americane faţă de Siria, iar acum ONU face pasul complementar.

La rândul său, ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, a declarat:

„Cu adoptarea acestui text, Consiliul transmite un semnal politic puternic ce recunoaşte că Siria se află într-o nouă eră de la prăbuşirea lui Bashar al‑Assad şi a asociaţilor săi.”

Între timp, delegaţia siriană consideră decizia un sprijin pentru reconstrucţie şi cooperare internaţională.

China, reprezentată la ONU de ambasadorul Fu Cong, s-a abţinut la vot, motivând că rezoluţia „nu a avut în vedere pe deplin părerile tuturor membrilor şi a forţat Consiliul să acţioneze chiar dacă existau diferenţe majore între statele membre.”

De asemenea, reprezentanţi ai Regatului Unit, Franţei, Rusiei şi Pakistanului au catalogat decizia drept un pas important spre recuperarea economică a Siriei şi tranziţia politică.

مرة جديدة وليست الأخيرة، تؤكد الدبلوماسية السورية حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبلٍ سوريٍ أكثر انفتاحًا واستقرارًا. تُعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها. pic.twitter.com/rYcoZI7VyQ — أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) November 6, 2025

Al-Sharaa urmează să fie primit luni la Casa Albă, devenind primul preşedinte sirian care vizitează Washingtonul după obţinerea independenţei Siriei în 1946.

În plan intern, guvernul de la Damasc are în faţă tema reconstrucţiei economice, dar şi provocarea integrării vechilor structuri şi grupuri politice.

În plan extern, deşi sancţiunile ONU au fost ridicate, sancţiunile americane rămân în parte în vigoare (de exemplu sub legislaţia „Caesar”, ce necesită intervenţie legislativă).

Ridicarea sancţiunilor de către UNSC marchează o schimbare semnificativă în relaţiile internaţionale ale Siriei, în micro-momentul unei vaste reconstrucţii