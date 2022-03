Sancționat de Occident, oligarhul rus Mikhail Fridman spune că nu își poate accesa conturile: „Nu am bani în alte părți”

Blocarea tuturor conturilor

Mikhail Fridman se numără printre cei care au fost loviți de sancțiunile impuse atât de Regatul Unit, cât și de UE, ceea ce l-a determinat să-și înghețe acțiunile la firma de investiții LetterOne. Vorbind cu CBS News ca urmare a restricțiilor, Fridman a susținut că a aflat că a fost sancționat „de la TV”. Miliardarul și-a câștigat banii prin activități bancare și retail și acum locuiește la Londra, unde susține că nu are acces la banii săi sau să folosească bancomate. „Cardul meu este blocat, așa că nu am putut primi bani; toate conturile mele sunt blocate”, a spus el.

Intervievatorul Seth Doane și-a exprimat neîncrederea că cineva cu sume atât de mari de bani nu ar putea să-l acceseze, spunând: „Nu m-aș aștepta să-mi spui în fața camerei, dar aș crede că un miliardar trebuie să aibă acces la bani, undeva? ” „Nu, nu”, a răspuns Fridman. Doane a pus presiune pe Fridman în această privință, dar miliardarul a subliniat că lipsa lui de acces la bani este motivul pentru care se află acolo, potrivit Uniland News.

„De aceea sunt aici, pentru că aș dori să explic: sancțiunea împotriva noastră este nedreaptă, inutilă. Pentru ce? Ce am făcut greșit, în afară de a face afaceri în Rusia?”, a spus el. Miliardarul a continuat subliniind „distanța de putere dintre Putin și toți cei din jurul lui este uriașă”, explicând că nu are „niciun canal” pentru a transmite mesaje președintelui rus, chiar dacă acesta ar dori acest lucru.

Corupția din Rusia

El a descris convingerea că miliardarii trebuie să fie aproape de Kremlin drept un „mit foarte tipic și nepotrivit”, adăugând: „Majoritatea oamenilor de afaceri privați ruși nu au nicio legătură personală cu Putin”.

Tom Burgis, autorul cărții Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World, a recunoscut la CBS că „banii murdari” sunt un lucru greu de definit, dar a sugerat că ar putea fi argumentat că „oricine a făcut și a păstrat o avere enormă într-o dictatură”, știm că este foarte corupt, așa că acea persoană este într-o măsură mai mare sau mai mică complice la puterea acelui regim.

În încercarea de a demonstra că și-a făcut banii prin surse legitime, Fridman a furnizat publicației un audit pe care îl comandase. Miliardarul a mai spus că este „împotriva războiului”, dar nu l-a criticat pe Putin, deoarece a remarcat că Rusia „nu este foarte tolerantă în privința asta”.