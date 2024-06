Economie Sănătate curată și ingrediente de la fermierii locali. Care sunt noile trenduri în materie de alimentație







Oamenii vor să mănânce din ce în ce mai sănătos. În 2024, se pune preș mai mult pe alimentație, deși în unele cazuri sunt doar vorbe nu și fapte. Multe persoane vor să adopte un stil de viață mai sănătos, dar nu au timpul necesar pentru a se ocupa de aspecte precum gătitul în casă sau stabilirea unui meniu. Astfel, o afacere vine în ajutorul tuturor. Nutriento este business-ul care îți livrează „sănătate” chiar la ușa ta.

Lipsa de timp este o boală a secolului în care trăim. Suntem atât de ocupați încât nu mai punem preț pe lucrurile care contează. Ajungem să ne mulțumim cu fast food, o mâncare rapidă, dar care ne afectează lent și puternic. În acest sens, poveștile unor afaceri care promovează sănătate și ingredientele naturale, merită spuse. Astăzi vreau să vă prezint business-ul „Nutriento”, care îmbină gustul și plăcerea de a mânca cu sănătatea, conform Infofinanciar .

Experiență în industria ospitalității

Din timpul liceului, Gabriel Todea a cochetat cu domeniul ospitalității, experimentând diverse activități, de la ospătar, barman, șef de sală și până la bar manager. Acesta a urmat studii la la Facultatea de Economie și Gestionare a Afacerii. Iar dorința de a-și deschide propriul business l-a luat cu asalt. Astfel, în aprilie 2020, a decis să deschidă, împreună cu asociații săi, Nutriento, o afacere care le livrează românilor mâncare sănătoasă. Totuși, și-a dorit să-și continue studiile, motiv pentru care, în prezent, este student la Facultatea de Agricultură din Cluj Napoca.

Afacerea „Nutriento” a pornit dintr-un scop clar și nobil. Gabriel a dorit să ofere românilor mâncare sănătoasă. Perioada pandemiei a scos în evidență piața de delivery, care era în plină ascensiune, dar și o oportunitate. Restaurantele care livrează mâncare sănătoasă sunt din ce în ce mai puține, iar prețurile nu sunt unele rezonabile. Așadar, antreprenorul s-a decis să ofere „sănătate” la pachet, cu preparate din ingrediente naturale.

„Ne-am decis să creăm brand-ul Nutriento, care are la bază niște rețete ce folosesc minimul de procesare. Ținem ingredientele cât mai aproape de starea lor naturala, nu folosim zahăr sau ulei rafinat. În plus, avem un meniu fără E-uri. Ne-am dat seama că așa vom avea succes. Pentru că mâncatul și stilul de viață sănătos este la mare căutare. Deocamdată avem un singur dark kitchen, să-i spunem așa. Funcționează doar pe bază de comandă. Nu putem să primim persoane, dar urmează să deschidem în cursul acestui an și o locație fizică” a explicat Gabriel Todea.

Ingrediente pe placul tău

Oamenii sunt mai reticenți când vine vorba de rețete sănătoase. De multe ori gustul sau produsele nu sunt pe placul tuturor. Totuși, Nutriento a adus pe piață o inițiativă care îi va mulțumi pe mofturoși. Este vorba de implementarea meniului modular. Practic, fiecare persoană își poate alege ingredientele pe care le dorește în felul său de mâncare, dar și cantitatea acestora. Astfel, vorbim de un meniu personalizat, disponibil la un preț accesibil.

„Noi avem și o parte de meniu modular, în care fiecare om poate să-și aleagă ingredientele, proteina, carbohidrații și legumele, iar în funcție de cât își alege, va avea o cantitate diferită și un preț diferit. Iar modalitatea cu care lucrăm cu furnizorii noștri ne permite să menținem un preț bun și pentru noi și pentru ei. Deci, practic, vorbim de meniuri personalizate” a spus administratorul afacerii.

Și ce să vezi, poți avea acces și la un nutriționist. În stabilirea meniului personalizat, poți beneficia de sfaturile unui expert, care îți va decide mesele în funcție de preferințe și target-ul personal.

„Noi avem o colaborare foarte frumoasă cu Ari Delivery, care este nutriționistul tău de buzunar. Adică îți setezi o singură dată un profil nutrițional. Scrii ce îți place să mănânci, ce nu-ți place, dacă ai alergii. Programul va ține minte și va face recomandările de masă în funcție de stilul tău de viață și obiectivul pe care îl ai. Când face recomandările, îți va facilita și livrarea livrarea mesei și practic, aceste produse le facem noi” a explicat Gabriel.

Nutriento a avut parte de o cifră de afaceri de 1 milion de lei în 2023, iar profitul este în continuă creștere.

Ia-ți adio de la senzația de letargie

Să mănânci sănătos nu trebuie să te coste foarte mult. La Nutriento, un tarif mediu pentru o masă de prânz, formată dintr-o supă și un fel principal, costă în jur de 45 de lei. Cele mai vândute produse sunt pe bază de broccoli, fasole albă sau orez negru. Iar variantele de preparate sunt pentru toate gusturile.

Te poți bucura chiar și de deserturi „healthy bakery”. Realizate cu făină integrală, fără zahăr și fără uleiuri. „Urmează să mai introducem budincă, cocktail-uri fără zahăr. Suntem în plină dezvoltare. Singurul îndulcitor pe care îl avem în bucătărie este o pastă de curmale făcute de noi, din fruct și apă” a spus Gabriel Todea.

Dacă avem parte de o masă copioasă, simțim imediat nevoia de a dormi. Este o senzație de letargie dată de alimentele pe care le consumăm. Însă, dacă ne hrănim corpul cu alimente sănătoase, efectul va fi fix invers: energie.

„Nu folosim deloc zahăr, aditivi alimentari și ulei. Ideea este că în momentul în care introduci în corp anumite E-uri sau prea mult zahăr, imediat după ce ai mâncat, corpul intră într-o senzație de letargie, adică am mâncat și mă pun să dorm. Noi avem grijă să nu folosim nimic din toate acestea. Să folosim carbohidrați complecși și ingrediente simple, cât se poate de naturale, care să îți alimenteze corpul cu toți nutrienții necesari” a spus administratorul Nutriento.

Produse de la fermierii locali

Produsele Nutriento respectă anumite reguli de calitate. Ingredientele folosite în preparate provin de la fermierii locali și sunt sănătate curată. De asemenea, afacerea a pornit un proiect de plantații experimentale. În scopul de a reuși în viitor să se aprovizioneze din producție proprie.

„Încercăm să ținem foarte strânsă legătura dintre noi și producătorii locali. Avem colaborări cu anumite ferme micuțe care ne livrează produsele. Pe timp de iarnă, este mai greu să facem acest lucru. Dar, chiar săptămâna trecută, am pornit un proiect „from farm to table”, în care am realizat câteva plantații experimentale și ne propunem ca, în următorul an, deja să putem să aprovizionăm anumite materii prime din producție proprie” a spus antreprenorul.

De asemenea, business-ul ia în considerare impactul asupra mediului. Motiv pentru care, antreprenorul dorește să treacă de la ambalajele din carton la cele din trestie de zahăr. Potrivit acestuia, acest tip de ambalaj este cel mai sustenabil, dar costurile sunt destul de mari.

Echipa Nutriento a făcut parte din programul F&B Business Accelarator, lucru care i-a ajutat să se dezvolte pe plan profesional. „Am găsit foarte mulți oameni faini. M-au pus în legătură cu diverși furnizori, oameni din restaurantele din Cluj sau din țară, cu care am putut să schimb anumite păreri, să ținem legătura” a explicat Gabriel Todea.