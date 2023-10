Pastila de sănătate. Profesorul Vlad Ciurea ne învață cum să creștem productivitatea creierului

Pastila de sănătate. În primul rând trebuie să ne trezim devreme. Este musai să facem câteva exerciții de respirație și să consumăm două pahare cu apă la temperatura camerei dacă vrem o sănătate de fier.

„Dimineața, trebuie să ne trezim cât mai devreme, să deschidem geamurile larg și să facem câteva exerciții de inspirație și expirație. Un profesor din Academia rusă, care a trăit o perioadă în Siberia, spune că se poate trăi 150 de ani cu aerul curat din Siberia”, a precizat profesorul Ciurea.

Exercițiile fizice, spune doctorul Ciurea, pun creierul în mișcare, iar apa are rolul de a curăța sistemul digestiv și de a pune în mișcare funcțiile organismului.

De asemenea, micul dejun are un aport considerabil în sănătatea creierului. Este o masă peste care trebuie să o sărim. Ideal ar fi ca masa de dimineață să fie compusă din suc natural de fructe, în special citrice și betacaroten. Important este ca micul dejuns să fie consumat într-o atmosferă relaxantă și în liniște deplină.

În privința alimentelor care îmbunătățesc procesul cognitiv, neurochirurgul Alexandru Ciunea subliniază că mierea de albine și ciocolata neagră sunt benefice pentru creier. Trebuie să evităm pe cât de mult zahărul.

”Creierul are două puncte de activitate maximă: între 10.00 -12.00 și 16.00 -18.00. Dacă a obosit, putem să-i dăm un pic de cafea, pe care să o bem încet. Creierul așteptă să fie răsplătit cu un dulce bun, dar fără zahăr”, mai spune medicul.

Odihna este de asemenea extrem de importantă pentru sănătatea organismului. Cum la fel de importantă este nevoia de socializare în special muzica, dansul și dialogul. De fapt, sunt studii care sugerează că dansul previne apariția unor afecțiuni precum Alzheimer.

„În plus, e foarte important să ne și odihnim, creierul are nevoie de odihnă suficientă. Dar are nevoie și de socializare, zâmbete, mișcare. Trei lucruri importante: vorbire, scriere, mișcare. Și încă ceva. Am uitat să apreciem muzica adevărată și, mai grav, am uitat să dansăm. Dansul este dovedit că previne întâlnirea cu Alzheimer”, a explicat profesorul Ciurea.