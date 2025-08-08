International Șampania franțuzească devine un lux în SUA, după noile decizii luate de Trump







Șampania franceză este afectată de o taxă vamală de 15% impusă de Statele Unite începând cu 7 august 2025, ca urmare a unui nou acord comercial între Washington și Bruxelles. Decizia lovește direct principalul vin spumant exportat în SUA, iar producătorii avertizează că impactul va fi resimțit în întreaga industrie.

Începând cu 7 august 2025, Statele Unite aplică oficial o taxă vamală de 15% pe șampania importată din Uniunea Europeană. Măsura face parte dintr-un acord comercial încheiat recent între fostul președinte Donald Trump și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, după luni de negocieri intense. În ciuda speranțelor că vinurile europene ar putea beneficia de o derogare, șampania nu a fost exceptată.

SUA reprezintă prima piață de export pentru șampanie, cu aproximativ 10% din volumul total și 15% din valoarea exporturilor. Impunerea acestei taxe suplimentare afectează direct o industrie de prestigiu care contribuie semnificativ la economia regiunii Champagne și la imaginea globală a Franței.

Maxime Toubart avertizează că întreaga filieră viticolă va avea de suferit: „Când marile case de șampanie vând mai puțin, producătorii de struguri livrează mai puțin. Impactul se va simți de la vie la hoteluri și restaurante.” Potrivit acestuia, nu doar exportatorii sunt afectați, ci și sectorul turistic și economic al regiunii.

Taxa va fi suportată, în cele din urmă, de consumatorii americani, care fie vor plăti mai mult, fie se vor orienta către alternative mai accesibile, precum vinurile spumante locale. Deja, importatorii din SUA manifestă rețineri, din cauza incertitudinii privind regimul fiscal și al noii taxe, fapt care a condus la o scădere vizibilă a comenzilor.

În ciuda dificultăților, liderii industriei de șampanie nu renunță la optimism. SUA rămâne o piață importantă, dar se caută activ și alte rute de export. Asia de Sud-Est, America Latină, Africa de Sud și India sunt piețe în dezvoltare, însă necesită timp și investiții pentru a fi consolidate.

„Este o zi neagră pentru șampanie”, a declarat Maxime Toubart, președintele Sindicatului General al Vigneronilor.

Pe plan intern, șampania pierde teren în fața altor băuturi preferate de publicul tânăr, precum berea sau cocktailurile. De aceea, organizațiile de profil investesc în educație, influenceri, social media și evenimente menite să reintroducă șampania în cultura consumului cotidian. „Nu vindem doar un produs, ci o experiență, o parte din stilul de viață francez”, subliniază Toubart, potrivit France Info.