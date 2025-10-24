Salvamontiștii din Zărnești au salvat doi turiști de pe un traseu periculos din Piatra Craiului

Salvamontiştii din Zărneşti au intervenit timp de zece ore pentru a salva doi turişti din Miercurea Ciuc, blocaţi pe un traseu periculos din Piatra Craiului. Cei doi erau echipaţi rudimentar, unul folosind pungi de plastic ca parazăpezi.

Serviciul Public Local Salvamont Zărneşti a fost solicitat joi seară prin 112 pentru a salva doi turişti din Miercurea Ciuc, care au încercat să coboare pe traseul marcat cu triunghi roşu de la Vârful Ascuţit spre Plaiul Foii.

„Această acţiune putea avea un deznodământ tragic: lipsa semnalului GSM sau descărcarea bateriilor telefoanelor ar fi însemnat, cel mai probabil, dispariţia lor în acest masiv plin de labirinturi, unde, în condiţiile date, nu am fi reuşit niciodată să îi mai găsim.” au transmis salvamontiștii

Coborârea directă a turiştilor, care a dus în zona Padina lui Raie, cu pereţi abrupti şi vegetaţie foarte deasă, a făcut intervenţia extrem de dificilă şi periculoasă. Salvamontiştii au urcat până în Vârful Ascuţit şi au urmărit urmele lăsate de turişti pe zăpadă, adesea alunecoase, pe versantul vestic al masivului Piatra Craiului.

Salvatorii montani i-au localizat pe cei doi turiști în jurul orei 2:30, iar singura soluție a fost retragerea prin Padinile Frumoase, după ce au urcat inițial spre vârf. Într-una dintre fotografiile publicate de Salvamont Zărnești, se observă cum unul dintre turiști avea pungi de plastic înfășurate în jurul tibiei, folosite drept parazăpezi.

Salvamontiștii au precizat că lipsa semnalului GSM sau descărcarea telefoanelor ar fi putut conduce la dispariția turiștilor în masivul Piatra Craiului. De asemenea, echipamentul rudimentar, adecvat doar pentru sezonul de vară, nu era potrivit pentru condițiile întâlnite.

Intervenția, desfășurată pe timp de noapte în versantul vestic al Parcului Național Piatra Craiului, s-a încheiat în jurul orei 6:30, după ore intense de salvare. Salvamontiștii consideră cazul „o lecție importantă” pentru toți cei care se aventurează pe munte fără pregătirea necesară.

Reprezentanții Salvamont Zărnești au precizat importanța respectării regulilor de siguranță și au reamintit principiile de bază pentru drumeții, atenție, prudență și renunțare atunci când condițiile devin periculoase.

„În speranţa că vom reuşi să găsim o formă de comunicare eficientă cu iubitorii muntelui, revenim la acele cuvinte care ar trebui mereu avute în minte: Atenţie / Prudenţă / Renunţare”, au transmis salvamontiştii.