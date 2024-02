Social Salonul cu cele mai urâte machiaje, celebru pe TikTok







Un salon de înfrumusețare din Mexic a captat atenția pe TikTok datorită postărilor neobișnuite: machiajele sale „oribile”. Videoclipurile promoționale ale salonului au devenit virale în online, atrăgând atenția publicului larg și provocând dezbateri în mediul virtual.

Salonul mexican de înfrumusețare Ohio Esthetic a captat atenția online-ului, devenind cunoscut pentru exemplele sale neobișnuite de machiaj, care au devenit virale pe TikTok.

Prin videoclipuri promoționale amuzante și neconvenționale, salonul a atras un număr impresionant de urmăritori și vizualizări, arătând că, uneori, chiar și un machiaj considerat „urât” poate deveni fenomen în lumea digitală.

Cele mai urâte machiaje de pe TikTok

Un salon de înfrumusețare mexican a atras atenția pe TikTok datorită videoclipurilor sale promoționale, care prezintă exemple "oribile" de machiaj. TikTok s-a dovedit a fi un instrument de marketing eficient, chiar și atunci când produsul sau serviciul promovat nu este considerat a fi de cea mai bună calitate. Un exemplu este un salon de înfrumusețare mexican care a câștigat popularitate pe platforma de partajare video datorită videoclipurilor sale de machiaj extrem.

Femei transformate complet

Cele mai vizualizate videoclipuri TikTok ale salonului Ohio Esthetic sunt cele care prezintă machiajele cele mai bizare, cu nume precum "Makeup to Go Sign the Divorce" sau "When You Thought You Would Be Single on Valentine's Day". Aceste clipuri virale arată femei tinere complet transformate cu straturi groase de machiaj, dar nu într-un mod lăudabil.

Reclama negativă, tot reclamă e

Deși ar putea părea că este negativ să fii luat în râs de public, salonul mexican de înfrumusețare Ohio Esthetic pare să fi realizat că exemplele lor de machiaj exagerat atrag cele mai multe vizualizări. Astfel, au adoptat o abordare umoristică și continuă să încarce videoclipuri de machiaj exagerat, considerat de mulți ca fiind „oribil”. Mai mult, oferă chiar sesiuni gratuite de machiaj celor care comentează în mod pozitiv videoclipurile lor.

Cu peste 400.000 de urmăritori pe TikTok și videoclipuri care au cel puțin 2 milioane de vizualizări, Ohio Esthetic demonstrează că chiar și o publicitate negativă poate atrage atenția și poate duce la popularitate pe rețelele sociale.