Sălile de jocuri de noroc ar putea fi scoase în afara Capitalei. Păcănelele, drogul care distruge sute de mii de români

Milioane de români, 1,5 milioane mai exact, speră că norocul le va surâde într-o bună zi și joacă la casino,slot, pariuri sportive sau bingo. Dintre aceștia, 150 000 sunt dependenți. Au pierdut tot ce au acumulat, dar, și mai grav, și-au pierdut familia, demnitatea, onoarea și stima de sine. Asociația pentru Prevenirea și Tratarea Adicției - Transparență și Egalitate de Șansă în Gambling (APTA-TESG) este o organizație care încearcă să le redea acestora viața și încearcă să-i ajute pe alții să nu cadă în capcana acestei boli ascunse care a strivit destine. Capitala ar putea implementa un proiect pilot în aplicarea unor măsuri în ceea ce privește sălile de jocuri de noroc, o afacere din care unii câștigă 1,2 miliarde de euro pe an.





Consilierul general Lucian Iliescu a depus un proiect de hotărâre prin care cere scoaterea sălilor de jocuri de noroc de la parterul blocurilor. De asemenea, cere interzicerea funcționării acestor săli la mai puțin de 200 de metri de instituțiile de învățământ, spații destinate procesului de învățământ, căminelor, internate, cantine, baze și complexe cultural-sportive, bisericilor, spații de joacă pentru copii, parcuri, instițutii publice, unități de sănătate publică și spitale.

Piaţa jocurilor de noroc s-a dezvoltat vertiginos în ultimii ani, ajungând ca la finele anului 2014 să includă circa 12.000 de săli de joc şi 70.000 de aparate, astăzi fiind peste 15.000 săli de joc și 100.000 de aparate. Amatorii de pariuri lasă, anual, circa un miliard de euro în aceste locaţii, se arată în expunerea de motive a consilierului care a inițiat proiectul de hotărâre.

Potrivit datelor, piaţa jocurilor de noroc a ajuns la 1,2 miliarde de euro în România (5,3 mld. lei).

Un studiu comandat în 2016 de două asociații ale operatorilor de jocuri de noroc, Romslot și Romanian Bookmakers, estima că numărul celor pe care industria îi numește „jucători problematici” se ridica la aproximativ 98.000, la o populație de sub 20 de milioane.

Dependența față de pariuri sportive și alte jocuri de noroc (jocuri de casino, poker, slotmachine, bingo etc) poate fi o problemă gravă, iar numărul celor afectați este din ce în ce mai mare de la an la an.

Studiile arată că 20% din cei care intră într-o sală de joc devin dependenţi.

Debut timpuriu

„Tot mai mulţi tineri din România cad pradă dependenţei jocurilor de noroc, în condiţiile în care sălile de jocuri s-au extins exponenţial. Urmele dependenţei de jocuri de noroc nu sunt vizibile pe corpul victimei la fel ca cele ale dependenţei de droguri sau alcool, dar pot avea urmări la fel de grave ca şi aceasta. Pericolul este chiar mai mare pentru că dependentul de jocuri nu poate fi identificat şi ajutat la fel de uşor ca ceilalţi. Debutul timpuriu în jocurile de noroc (înainte de vârsta de 11 ani) face ca apariția dependenței de acestea să fie mult mai probabilă. Noi trebuie să intervenim luând măsuri administrative și educative de prevenție, care sunt mai puțin costisitoare și vin în primul rând în sprijinul copiilor și tinerilor”, se mai arată în expunerea de motive.

Lucian Iliescu spune că în România există un model de reglementare cu efecte pozitive dovedite, însă legislația totuși mai are nevoie de îmbunătățiri, în special în ceea ce privește protejarea jucătorilor vulnerabili.

Cartierul jocurilor de noroc

Inițiatorul admite că industria jocurilor de noroc aduce venituri importante la bugetul de stat. „Totuși, sălile de pariuri, slot-machine etc. situate la parterul blocurilor de locuit sau în spații condominium se sustrag mult mai ușor fiscalizării și rigorilor legii specifice.

Ca solutie, propun inițierea, elaborarea și implementarea unui proiect: „Cartierul jocurilor de noroc” care are ca scop asigurarea unui spațiu de funcționare a sălilor de jocuri de noroc, la marginea orașului, astfel încât, fără a îngrădi această industrie, să se limiteze tentația și predispunerea la adicție a cetățenilor și a tinerilor în mod special”, susține Lucian Iliescu. Acesta a adăugat că zona ar putea fi construită și amenajată corespunzător de municipalitate, iar spațiile vor fi închiriate către terții ce desfășoară astfel de activități. „Avantajele ar fi că poliția și autoritățile de control ar avea o muncă mai eficientă, iar încasările la bugetul de stat ar fi pe măsură. Pe de altă parte, ar fi și un avantaj pentru jucători pentru că ar fi o concurență reală între firmele care dețin aceste săli pentru jocurile de noroc”, spune inițiatorul proiectului. Referitor la „deranjul” de a merge la marginea orașului dacă vrei să joci, acesta spune că „toată lumea merge acolo unde găsește ceea ce are nevoie”. Și a enumerat magazinile de bricolaj, hipermarketuri, show-room-uri auto. „Între deranjul jucătorilor și tentația pusă sub nas copilului care iese din bloc, cred că nu se poate face alegere. Este foarte clar ce ar trebui să alegem”, a afirmat consilierul.

Dependenți periculoși

Consilierul PMP Lucian Iliescu a declarat pentru Evenimentul zilei că această afacere merge în lanț cu altele. „Dacă mergem pe o stradă, putem observa că lângă aceste săli există magazine de amanet. Nu întâmplător sunt plasate acolo. Dependenții sunt dispuși să vândă orice”, spune consilierul.

În afară de faptul că își distrug viața lor, a celor dragi, unii dependenți recurg și la tâlhării pentru a face rost de bani. „Dacă auziți ce discuții au unii, vă îngroziți. Sunt dispuși să iasă pe stradă și să dea în cap pentru 10 lei, să-i bage în aparate”, ne-a spus o supraveghetoare a unei săli.

Amenințări din partea gamerilor

După ce Guvernul a anunțat că instituie „taxa pe lăcomie”, în decembrie, companiile care dețin aceste săli anunțau că se retrag din România deoarece nu pot suporta o asemenea povară fiscală. „Noile taxe impuse de statul român pur și simplu vor duce la faliment. Taxele pentru 2018, care trebuiesc plătite odată cu intrarea în vigoare a ordonanței, vor depăși cu mult profitul obținut în România”, declarau ei atunci.

Lucian Iliescu spune că nu doar că nu au plecat, dar s-au deschis și alte săli.

