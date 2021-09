Salariul minim va crește până la finalul anului. Suma propusă, 2.500 de lei

Premierul Florin Cîțu și-a anunțat intenția de majorare a salariului minim pe economie până la finalul acestui an. El a vorbit pe acest subiect într-o intervenție pe postul național de televiune. Premierul a declarat că va propune patronatelor o creștere a salariului minim cu un procent de 8%, aducându-l la aproape 2.500 de lei. În prezent salariul minim pe economie în România este de 2.300 de lei.

Data la care va intra în vigoare majorarea nu a fost stabilită, încă, dar premierul a dat asigurări că se va întâmpla până la finalul acestui an.

„Discutăm acum. Vreau să fie aprobat cât mai repede, ca toate companiile să ştie exact ce costuri vor avea anul viitor cu salariul minim. În acelaşi timp mă gândesc – fiind un an special – dar trebuie să vorbesc cu patronatele, dacă putem, anul acesta doar, să creştem salariul minim mai repede de 1 ianuarie. Să o facem, poate, la 1 decembrie sau la 1 noiembrie. Dar e o discuţie pe care trebuie să o am cu patronatele”, a declarat Florin Cîțu referitor la salariul minim.

Premierul Florin Cîțu a precizat că propunerea sa pentru majorarea salariului minim este de 8%, mai apropiată de solicitarea sindicatelor. Acestea au cerut o majorare a salariului minim de 10%.

„Este o propunere pe care o am. Mă gândesc să facem o creştere de 8%, de exemplu, dar să fie de la 1 noiembrie sau 1 decembrie şi atunci să fim mai aproape de acea creştere de 10% pe care o propun cei de la sindicate. Este o discuţie pe care trebuie să o am, dar este propunerea cu care vreau să vin în Consiliul Tripartit”, a precizat premierul.

Florin Cîțu dorește o variantă finală până la 1 octombrie

Florin Cîţu a subliniat că îşi doreşte ca decizia finală, pentru stabiulirea salariului minim să fie adoptată până la 1 octombrie.

„Sper să găsim o soluţie până la 1 octombrie. Este o propunere de creştere a salariului minim din partea patronatelor de 8%, parcă. Şi o propunere din partea sindicatelor de creştere de 10%. Deci, propunerile sunt foarte aproape una de alta.

Este pentru prima dată când sunt aşa de aproape una de alta. În acelaşi timp, aş vrea să ne gândim totuşi la o formulă care să poată să fie aplicată în fiecare an, nu să venim să discutăm în fiecare an o creştere, un procent de creştere. Vreau să fie ceva transparent, ca toată lumea să ştie. Ceea ce e bine anul acesta este că discutăm acum, nu pe 25-26 decembrie”, a spus prim-ministrul.

Salariul minim este în prezent, conform actului normativ apărut la începutul anului, de 2.300 de lei brut. Suma a fost stabilită după ce Guvernul a decis, în 2020 să aplice o majorare de 3%. Din cei 2.300 lei, care reprezintă suma brută, un lucrător încasează 1.386 lei „în mână”.

Florin Cîțu recurge la măsuri populiste pentru a menține guvernarea

Pentru anul viitor, confruntat cu pierderea guvernării, Florin Cîțu promite o majorare mult mai consistentă, de 8%. Astfel, salariul minim brut va ajunge, dacă va fi aplicat acest procent la 2.484 de lei.

Guvernul condus de Florin Cîțu se clatină foarte puternic, după ce USR PLUS a decis să părăsească coaliția de guvernare. Mai mult, Florin Cîțu se confruntă cu o moțiune de cenzură, depusă de USR PLUS și AUR, care are șanse mari să treacă. Chiar dacă votul din Parlament a fost amânat până după Congresul liberal, din 25 septembrie.

Mai mult, un al doilea pericol, care îl face să tremure pe Florin Cîțu este obligativitatea de a solicita votul de încredere al Parlamentului pentru un viitor guvern din care nu va mai face parte USR PLUS.

Pentru a rămâne la putere, actualul premier are nevoie de susținerea PSD din Parlament, însă acest lucru implică costuri electorale destul de ridicate. Din acest motiv, Florin Cîțu recurge la măsuri populiste precum aceasta legată de creșterea salariului minim, lucruri pe care le condamna la PSD.