De ce nu a știut Dan Vâlceanu salariu minim pe economie și o ținea într-una cu „2.380 lei”. Are legătură cu afacerile familiei

Pentru că au trecut peste 10 zile de când Dan Vîlceanu a fost încolțit de jurnaliști cu întrebări din domeniile economic-financiar, o să încep prin a reaminti secvențele

În prima sa conferință de presă, Dan Vîlceanu a gafat când a fost întrebat despre salariul minim pe economie net. Pur și simplu a început să se bâlbâie sau să se uite lung și să tacă.

„Da (salariul minim), este în jur de 1.600 şi ceva”, a spus, cu greu, Dan Vîlceanu.

Salariul minim pe economie în România este de 1.386 de lei net lunar şi circa 1,25 mil. de persoane sunt angajate pe salariul minim. L-a informat, în final, rupând tăcerea, jurnalista care îi pusese întrebarea.

Ministrul a sărit deodată, ca un student căruia îi sufla un coleg sau, în sfârșit, știa ceva legat de subiect.

„E 2.380 de lei, cred, salariul minim brut! Deci nu are cum să fie 1.300 net, dar ma rog...!”.

Ministrul a știut doar unul dintre salariile minime pe economie fiind direct interesat

Ministrul Dan Vîlceanu a nimerit cumva salariul minim pe economie, oferit unei anumite categorii de salariați. E vorba de cei care lucrează în construcții, inclusiv industriale, extragerea pietrișului, fabricarea de cărămizi, beton, mortar etc, dar și activități de arhitectură și consultanță tehnică. Pe unii dintre acești angajați i-a plătit el și mama sa, prin firmele pe care le au.

Ce nu a știut la conferința de presă Dan Vîlceanu este că, în România, există 3 tipuri de salariu minim brut, adică încă două față de ce știa el din experiența proprie.

1.Conform legii, niciun angajat din România nu poate încasa sumă mai mică de 2.300 de lei brut , în baza unui contract de muncă. Salariu net cu care rămâne angajatul este de 1.386 de lei.

2.În domeniul construcțiilor și al sectoarelor enumerate mai sus, salariu minim brut este de 3.000 de lei. În mână, net, angajatul ia 2.362 lei.

3.Există și salariu minim pe economie diferențiat în funcție de studiile superioare. Astfel, pentru aceasta categorie de angajați, cu experiență de minim un an, salariu brut este de 2.350 de lei.

Salariile românilor nu le știe, dar e la curent cu scumpirile care-i aduc beneficii

În aceeași conferință de presă, Dan Vîlceanu a știut bine-bine ce se scumpește. Ba chiar s-a plâns de ce facturi va avea de plătit ca noi toți. Culmea este că aceste scumpiri se produc în sectoarele unde el este acționar la companiile ce vor ridica prețurile. Și unde, ca ministru de Finanțe, are de luat și decizii. Mai în clar: el plătește facturi mai scumpe acasă, dar banii i se vor întoarce înmulțiți sub formă de dividente. Veți vedea că acolo unde ministrul a anunțat scumpiri, are și el, și mama lui, niște acțiuni.

„Da, sigur că simt scumpiri. Există scumpiri destul de mari la energia electrică, la combustibili, la gaze, la materiale de construcţii. E o tendinţă generală în toată Europa şi în lume, de creştere a preţurilor”, a declarat noul ministru de Finanţe.

Destul de bine informat pe acest subiect, Vîlceanu a putut să spună cu cât i-au crescut facturile, respectiv 24% la energia electrică, peste 20% la gaze și 13-14% la carburanți.

Companiile statului care aduc bani buni în familia Vîlceanu

Deja se știe că Dan Vîlceanu, ajuns ministru liberal al Finanțelor Publice, face parte dintr-o familie foarte înstărită. Tatăl, fost subprefect PSD, acționar la niște companii profitabile, iar mama, om de afaceri cu multe contracte cu statul. La 23 de ani, părinții i-au cumpărat fiului o casă în comuna gorjană Runcu, tranformată acum într-un adevărat conac, pe care evz.ro vi l-a prezentat ieri.

Firma mamei lui Dan Vîlceanu se numește Trefo SRL și face afaceri de ani buni cu Complexul Energetic Oltenia. Chiar și în 2020, anul pandemiei, când Complexul Energetic Oltenia a avut o pierdere de 934 milioane de lei, firma familiei Vîlceanu a avut un profit de 1,7 milioane de lei.

În declarația de interese din iunie 2021 a lui Dan Vîlceanu apar 19 contracte cu CEO Oltenia și unul cu CET Govora, o altă companie cu pierderi de 97 milioane lei în 2020. Dan Vîlceanu este acţionar la SC Rominex Mining Engineering Rovinari. Deci tot în domeniul energiei!

Firma mamei, acolo unde a ajutat la prosperare și fiul, apare în mai multe articole de presă economică. Iar contractele cu statul par „fără număr, fără număr”. O să amintesc doar despre cele din ultimiii 3 ani, de când Dan Vîlceanu a ajuns în „politica mare”.

În 2019, firmele de stat care aveau legături cu compania mamei lui Vîlceanu erau Romgaz și Colterm Timișoara, societatea de furnizare a apei calde din Timișoara. Trefo SRL, cu 44 de angajați, a avut un profit de 2,65 milioane de lei.

În februarie 2021, Trefo SRL, în asociere cu Grupul Reparaţii Industriale si Montaj Excavatoare X din Sectorul 5, București, Artego din Târgu-Jiu și M.A.R.S.A.T. SA din Târgu-Jiu au câștigat un contract de peste 1,2 milioane de euro cu Complexul Energetic Oltenia pentru modernizarea transportoarelor cu bandă din depozitul nou de cărbune al Carierei Roșia.

Pe contractul acesta unii dintre angajații firmei mamei ministrului Vâlceanu sunt plătiți cu salariu minim net de 2.362 lei. Adică salariul pe care-l știa bine Dan Vîlceanu, pentru cei din domeniul construcțiilor.