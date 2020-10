Consiliul ASF este format din 9 membri, dintre care 5 membri executivi – preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi – precum şi 4 membri neexecutivi. Salariile celor opt membri ai Consiliului – deci cu excepţia pre¬şedintelui, care nu are depusă declaraţia de avere – ajung şi la 11.700 de euro lunar.

Vicepreşedinţii încasează peste 10.000 euro lunar!

Elena Doina Dascălu, prim-vicepreşedinte ASF, are un salariu anual net de 664.831 de lei, respectiv 11.676 de euro lunar. Venitul în euro a fost calculat la un curs mediu de 4,7452 lei pentru un euro în anul 2019. De asemenea, Elena Doina Dascălu are 336.126 lei în conturi curente la BCR, deţine jumătate din două terenuri de 749 mp şi 666 mp, unul în Bucureşti şi celălalt în judeţul Tulcea, dar şi jumătate dintr-o casă de 343 mp în Bucureşti şi bijuterii din aur de 480 de grame evaluate la 8.000 de euro.

Cristian Roşu, vicepreşedinte şi responsabil pentru Sectorul Asigurări-Reasigurări, este remunerat de ASF cu 612.239 de lei pe an, adică 10.752 de euro lunar. El mai are 74.233 lei în conturi curente şi 100.000 de lei în depozite bancare, precum şi un teren de 600 mp în Ilfov, un apartament de 62 mp în Bucureşti şi o casă de 185 mp în Ilfov. Din declaraţia de avere reiese că deţine şi un Range Rover Evoque şi un Volvo XC60 cumpărate în leasing.

Ştefan Daniel Armeanu, vicepreşedinte, responsabil de Sectorul Sistemului de Pensii Private, este remunerat cu 638.466 de lei anual, respectiv 11.212 euro lunar. De asemenea, el mai câştigă 123.163 de lei anual din activităţi didactice şi de cercetare.

Armeanu deţine o treime din: două terenuri de 15.450 mp şi 259 mp, casă de 69,6 mp, toate în judeţul Vâlcea; jumătate din: terenuri de 5.000 mp (jud. Argeş) şi 46 mp (Bucureşti), trei case de 93 mp, 68 mp şi 40,5 mp (în jud. Argeş), două spaţii comerciale de 37,7 mp şi 4,3 mp (jud. Ialomiţa), loc de parcare, apartament de 88 mp, casă de 334,4 mp (în Bucureşti). Pe de altă parte, Armeanu are 30.900 lei în conturi curente, 592.790 de lei în depozite bancare şi un împrumut acordat în nume personal de 94.000 de lei.

Gabriel Grădinescu, vicepreşedinte, respon¬sabil de Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, are un salariu anual de la ASF de 618.652 de lei, ceea ce înseamnă că primeşte lunar circa 10.870 de euro. Grădinescu are 47.067 lei în conturi curente şi 12.653 de lei în depozite bancare, un teren intravilan de 372 mp în judeţul Vrancea, teren extravilan de 59.000 mp (dezbatere succesorală) în judeţul Teleorman, casă de 105 mp în Vrancea şi două automobile, Dacia Logan şi Hyundai Tucson.

Peste 6000 de euro lunar pentru membrii neexecutivi

József Birtalan, membru neexecutiv, este remunerat cu 342.515 lei pe an, respectiv cu 6.015 euro lunar. Acesta deţine jumătate din: două terenuri agricole de 1.596 mp şi 1.310 mp şi două terenuri intravilane de 1.990 mp şi 1.500 mp, casă de 145 mp şi apartament de 68 mp, toate în judeţul Harghita. De asemenea, Birtalan are un Renault Megane, iar în conturi curente deţine 37.000 de lei, 12.580 de euro şi 280.000 de forinţi maghiari; în depozite bancare are 819.772 lei şi 126.140 euro.

Ovidiu Răzvan Wlassopol, membru neexecutiv, are un salariu de la ASF de 388.684 de lei anual, respectiv 6.826 euro lunar. Acesta deţine cotă parte în mai multe terenuri din Braşov, 97.073 lei în conturi curente şi 161.014 lei în depozite bancare. Wlassopol mai are un apartament de 99,3 mp cu loc de parcare, cotă parte într-o casă de 82,7 mp şi un Fiat Linea.

Aura Gabriela Socol, membru neexecutiv, are un salariu lunar de la ASF de 338.915 lei, adică circa 5.952 de euro lunar, arată calculele ZF. De asemenea, mai este remunerate cu 91.100 de lei pentru un post în cadrul ASE Bucureşti şi cu 1.000 de lei de la Editura Academiei Române. Aura Gabriela Socol are un teren de 185 mp şi o casă de 173 mp, ambele în Bucureşti, jumătate din trei terenuri de 5.000 mp, 300 mp în Prahova şi 375 mp în Jud. Argeş, cât şi două autoturisme Mercedes C 220 şi Mercedes C 180. Aura Gabriela Socol are 1,58 mil. lei în depozite şi 361.581 de lei în conturi curente.