Salamul de Sibiu cucerește America. Ce spun japonezii și chinezii despre acest produs

Salamul de Sibiu este la mare căutare în America. Ca dovadă că există cerere mare a acestui produs românesc apreciat de europeni. Salamul de Sibiu are o tradiție veche de peste 130 de ani. Datorită gustului bun și al calității, a primit Indicație Geografică Protejată (IGP). Producătorii sunt încântați și se mândresc cu faptul că au o cerere atât de mare, încât anual fac 3.000 de tone de salam.

„Salam de Sibiu: O Felie de Românie”, este o carte scrisă de președintele Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu, Carmen Gavrilescu.

„Dacă vorbim de zona de consum, am ajuns acum la un nivel de 3.000 de tone de salam de Sibiu pe an. Faţă de 1.700 de tone în urmă cu 5 ani. Poate pare puţin, dar am avut o pierdere în timpul pandemiei. Am pierdut în zona HORECA, însă a fost foarte bine. Deoarece consumatorii au preluat acea cantitate şi ne-am bucurat că nu am avut o contracție”. A explicat a președintele Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu, Carmen Gavrilescu.

Salamul de Sibiu este un produs premium, este un produs la care se lucrează foarte mult

Carmen Gavrilescu a mai declarat că Salamul de Sibiu este destul de livrat în țările unde se întâlnesc foarte mulți români. Cum ar fi Spania, Italia, Anglia sau Germania. De asemenea, japonezii și chinezii s-au declarat foarte mulțumiți de acest produs special.

„Este până la urmă un produs premium, este un produs la care se lucrează foarte mult. Am găsit o poartă deschisă şi în zona retailului. Care a pus umărul la promovarea produsului. Atât din punct de vedere brand, dar şi din punct de vedere marcă proprie. Nouă ne place că românii iubesc produsul, îl duc oriunde în lume, îl gustă”, a declarat Carmen Gavrilescu.

Produsele de la Agricola Bacău ar putea ajunge în SUA

Produsele de la Agricola Bacău și de la Cris-Tim ar putea ajunge cât de curând peste Ocean, deoarece reprezentații acestor firme au implementat demersuri în acest sens. Într-un an sau doi, Carmen Gavrilescu speră ca și Salamul de Sibiu să fie introdus pe cataloagele magazinelor americane.

„În momentul de faţă noi avem schimburi intra-comunitare şi exporturi în Europa, în ţările unde trăiesc foarte mulţi români, în Spania, Italia, Anglia, Germania. Au venit din Japonia şi China şi produsul a fost foarte apreciat, dar încă nu avem acorduri de export agreate cu aceste ţări.

În prezent, Agricola Bacău şi Cris-Tim, au aplicat pentru Statele Unite şi sunt chiar în ultima fază, 95% a fost reglat deja, mai rămâne doar partea de etichetare. Statele Unite nu recunosc acest acord legat de sistemele de calitate europene, dar eu cred că vom reuşi cu ajutorul comunităţilor româneşti să facem ca într-un an-doi produsul să fie în toate cataloagele de acolo. Salamul de Sibiu adevărat este aşteptat în SUA şi Canada”, a mai explicat Carmen Gavrilescu.