Sport Cum arată Sala Polivalentă de 23 de milioane de euro. A fost inaugurată cu drone și artificii







România are o nouă sală Polivalentă, la Turda, județul Cluj. Este vorba despre o investiție de 23 de milioane de euro, catalogată cea mai scumpă sală polivalentă din țară. Aceasta are o are o capacitate de 3.320 de locuri și poate găzdui meciuri internaționale de handbal, volei, baschet, la un nivel performant. Inaugurarea sălii polivalente de la Turda a fost fastuoasă, cu un spectacol de drone și un concert în aer liber.

Sală Polivalentă de la Turda a găzduit meciul de handbal dintre Potaissa Turda și Dinamo, scor 35-35, în etapa a 23-a din Liga Națională de handbal masculin, notează digisport.ro.

Conform sursei citate, sala polivalenă de la Turda este „specială”, deoarece conține și un complex de forță și un bazin de înot. Lucrările au început în urmă cu patru ani și au finalizate la sfârșitul anului trecut(n.r. decembrie 2023). Sala dispune de 350 de locuri de parcare.

Conform primarului orașului Turda, sala polivalentă nu va fi dedicată doar evenimentelor sportive, ci va găzdui și acțiuni culturale.

„Posibilitatea organizării unor concerte de mare amploare și prezența în Turda a unor formații de succes este asigurată de facilitățile oferite de această sală. Cu o capacitate de 3.320 de locuri, această investiție va contribui semnificativ la dezvoltarea infrastructurii sportive, de agrement și de cultură”, preciza edilul orașului Turda, Cristian Matei, potrivit actualdecluj.ro.

Andra, spectol la Sala Polivalentă Turda

La inaugurarea uneia dintre cele mai moderne săli polivalente din România, au concertat Andra, originară din județul Cluj și controversata Erika Isac.

Conform presei locale, bugetul total al acestui eveniment a fost estimat la 930.000 de lei (TVA inclus), din care municipalitatea turdeană a suportat 600.000 de lei, diferența urmând a fi asigurată din sponsorizări. Fondurile pentru construirea sălii polivalente provind din fonduri europene.

Uniunea Europeană a alocat bani unităților administrative pentru construirea unor săli polivalente, pentru a se încuraja activitățile sportive, culturale din statele membre.