Monden Andra nu-și mai ascunde kilogramele în plus: Îmi puneam trei chiloți pe mine







Andra a fost aspru criticată că s-a îngrășat și că nu mai este atentă la aspectul ei fizic. Soția lui Cătălin Măruță a explicat de ce a pus câteva kilograme în plus și de ce nu s-a apucat de dietă.

Andra, care a fost aspru criticată că s-a îngrășat, a spus că a fost foarte supărată că a pus câteva kilograme în plus, dar că a învățat să se accepte așa cum e. Artista a declarat că nu mai este complexată pentru că nu arată ca un fotomodel și că ceilalți jurați o susțin.

Andra, despre kilogramele în plus

„Este foarte interesant ce se întâmplă aici, pentru că azi dimineață când ieșeam din cabină vorbeam cu colegii mei și discutam despre cum te simți, câți ani avem, câte kilograme. Am cu 10 kilograme mai mult decât ar fi trebuit la înălțimea mea să am. În primă fază am fost complexată de acest lucru, ba mai mult că, dacă purtam o pereche de pantaloni, vă arăt, am o burtică care pare că sunt gravidă. Aici mi se pun toate kilogramele, dar mă simt așa de sexy și de frumoasă! Nimeni nu-i ca mine, ia uite! Sunt susținută de colegii mei”, a declarat Andra.

A învățat să se accepte așa cum e

Soția lui Cătălin Măruță a spus că se acceptă așa cum este și că frumusețea pornește din inimă. Aceasta a mai declarat că, la început, își punea trei chiloți pentru a își ascunde burta, și pentru a părea mai slabă. Acum, artista poartă ținute sexy și nu mai încearcă să pară cine nu este.

„Cred că totul pleacă de aici (n.r. își pune mâna pe inimă). În momentul în care începi să te accepți așa cum ești și să nu te mai uiți după repere – că aia e slabă, că aia e slabă, nu… Trebuie să nu ne mai judecăm, să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta și să ne iubim așa cum suntem. Cu 10 kilograme mai mult, mai puțin, că transpirăm, că avem mai puțin păr, că mai mult, că-i creț, că-i întins. Nu cred că trebuie să fim într-un fel, așa că simțiți-vă bine cu voi, vă rog din toată inima.

Și femeile care se uită la noi… în primă fază să știți că și mie mi-a fost greu să-mi accept burtica. Vai, dacă zicea cineva… E tot a mea! Probabil, într-o lună – două, poate n-o s-o mai am. Eu n-am putut să slăbesc până acum, pentru că nu m-am acceptat. Le ascundeam, îmi puneam 3 chiloți pe mine ca să ascund, să strâng burta și încercam să mă ascund. Uite, azi, am o pereche de chiloți pe mine”, a mai spus ea.

Andra încearcă să slăbească

Cântăreața a mai spus că va slăbi pentru că își dorește să fie sănătoasă, nu pentru a arăta mai bine. Ea a declarat că îi place mâncare și că îi este greu să se abțină de la alimentele calorice.

„Am acceptat că trebuie să mă văd, să văd exact cum sunt ca să pot să fac o schimbare. N-am cum să fac schimbarea dacă nu mă accept. Pentu sănătate în schimb o să fac o schimbare, nu pentru că vreau să arăt mai bine, să nu mai am burtica asta, dar vreau să fiu sănătoasă”, a mai spus aceasta la Românii au talent.