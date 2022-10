Sacrificiile pe care le face Adriana Iliescu pentru fiica sa. Ce mai în vârstă mamă din România duce o luptă zilnică

Eliza Iliescu s-a înscris la a doua facultate. Fiica Adrianei Iliescu a terminat liceul ca șefă de promoție la Colegiul Naţional „Dimitrie Paciurea” și a luat examenul de bacalaureat cu media 9,50. Marele ei vis este să devină profesoară de română și a ales Facultatea de Litere. Tânără va învăța și la Științe Umane, dar mama ei va fi nevoită să scoată din buzunar peste 4.000 de lei.

„M-am înscris și la a doua facultate, de Științe Umane. Nu avem nevoie de nimic, de niciun ajutor! Important e că fac ceea ce-mi doresc, n-am emoții, sunt sigură că mă voi descurca. Îmi doresc să fiu o studentă cu rezultate bune la învățătură. Îmi place ceea ce o să fac, tocmai de aceea mi-am și ales această facultate, din cadrul unei universități prestigioase din București”, a declarat Eliza Iliescu.

Cât costă facultatea Elizei Iliescu

Pensia mamei sale, Adriana Iliescu, nu este mare, dar aceasta încearcă să-i facă toate poftele tinerei și să o ajute în viață.

„Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea! Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față!”, a spus Adriana Iliescu, fostă profesoară de limba și literatura română, care are o pensie de aproximativ 4.000 de lei, plus o indemnizație de aproximativ 2.000 de lei, de la Uniunea Scriitorilor.

Adriana Iliescu a recunoscut că nu îi este ușor, dar că nu își permite să se dea batută. „Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, mărturisea Adriana Iliescu pentru playtech.ro.