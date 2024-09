Monden Sacrificiile făcute de Oana Mizil pentru a avea un copil. Unui singur om îi mulțumește







Oana Mizil și-a dorit dintotdeauna să aibă cel puțin un copil. Cu toate acestea, s-a dovedit a fi o adevărată provocare, mai ales că, înainte de Maria, vedeta a pierdut șase sarcini.

Ce-a putut să facă pentru un copil

Oana Mizil a trecut prin foc și pară pentru a avea un copil. Chiar vedeta a povestit că și cu fostul soț a încercat să aibă un copil, dar nu i-a reușit. Acesta a fost și motivul pentru care s-a despărțit de el. Mama fostului ei soț a fost cea care a intervenit și a susținut despărțirea lor. Cert este că în anii de căsătorie, fostul politician a pierdut mai multe sarcini. „În 12 ani am avut șase sarcini pierdute”, a povestit Oana Mizil la o emisiune televizată. În cele din urmă a avut o relație serioasă cu Marian Venghelie și pentru că își dorea un copil, a decis să apeleze la religie. ”Citeam și cinci ore pe zi, 40 de zile, fără întrerupere acatiste.

Nu mi-am pierdut niciodată speranța că voi fi mamă. Când eram mică, îmi doream să am trei-patru copii… Îi voi mulțumi totdeauna părintelui Iordache, care mi-a dat canon 40 de zile să citesc cinci acatiste. Dacă opream o zi, o luam de la capăt. Mi-amintesc că am fost odată cu Marian la o nuntă în Brăila. Întâi a mers el, apoi eu după ce mi-am terminat canonul”, a mai spus Oana Mizil. Cert este că vedeta a rămas însărcinată prin fertilizare în vitro.

Marian Vanghelie nu a trecut nimic pe numele fetiței

A reușit până la urmă să pastreze sarcina și are o fetiță, pe nume Maria. „Fetița e Fecioară, la fel ca mama, e blândă, inteligentă și înțeleaptă, dar mi-ar fi plăcut să fie Leu, ca mine”, a mai spus Oana Mizil. În acest moment, fostul politician spune că investește tot ce are pentru fetița ei. Dar Marian Vanghelie nu a trecut nimic pe numele copilului său.

”Nu cer nimănui nimic, pot să fac totul pentru fetița mea. Marian nu a trecut nimic pe numele meu, nici măcar pe numele fetiței. Eu nu am cerut proprietăți, apartamente, bijuterii. L-am lăsat pe el să-i facă plăcere să-mi dea ceva. Eu am avut un teren din 2009 care e încă sub sechestru și un cont de la părinții mei, care e tot sub sechestru pentru că sunt implicată în procesul lui Marian”, a mai spus Oana Mizil.