Sport Sabău, dezamăgit de U Cluj. Antrenorul vrea să facă ordine: Trebuie să văd cine mai are chef de fotbal







Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul Universității Cluj, în vârstă de 57 de ani, a spus că este profund dezamăgit la flash-interviul de la finalul meciului în care echipa sa a pierdut cu 2-4 în fața celor de la Dinamo, în etapa a 4-a a play-off-ului.

U Cluj și-a ratat șansă pentru titlu

U Cluj avea o ultimă șansă de a lupta pentru titlu, dar a ratat-o după o prestație slabă împotriva unei echipe care venise după trei înfrângeri consecutive în play-off. Sabău a recunoscut că adversarii au fost mai buni, având mai multă motivație și depunând mai mult efort fizic.

„Ne-am retras acolo unde știam că au dificultăți, am reușit să închidem bine culoarele și spațiile, nu le-am dat ocazia să ajungă la poarta noastră. A venit însă acel gol care i-a băgat în joc, apoi 2-2, iar la ultima fază am pierdut mingea și s-a făcut 3-2.

A doua repriză... sincer, nici nu poate fi analizată. Nu știu ce au văzut fanii, dar eu am văzut niște jucători blazați, care nu au luptat nici pentru ei, nici pentru suporteri. Am rămas dominați, cu atâția oameni în tribune care meritau altceva”, a declarat antrenorul.

Sabău: „Mie chiar îmi e rușine, ca antrenor, pentru ce s-a întâmplat azi”

Acesta a mărturisit că îi este rușine să fie antrenorul unei echipe care a avut o repriză secundă atât de slabă, adăugând că este necesară o analiză clară a situației actuale a echipei pentru a stabili obiective realiste.

„Mie mi-ar fi rușine. Mie chiar îmi e rușine, ca antrenor, pentru ce s-a întâmplat azi. Suntem plătiți la zi, respectați, și ar trebui ca și ei – jucătorii – să aibă aceleași sentimente. Sunt profesioniști, și trebuie să înțeleagă ce înseamnă asta.

Trebuie să analizăm clar unde suntem, ce obiective putem fixa și ce are nevoie această echipă pentru sezonul viitor. Astăzi am arătat foarte, foarte rău. În prima repriză am fost conduși 3-2, nu ne-am demarcat, n-am câștigat mingi, e foarte greu să obții ceva dintr-un joc atât de slab. Dinamo a meritat victoria, au fost echipa mai bună, fără dubii”, a mărturisit antrenorul.

Sabău va lua măsuri dacă jucătorii nu mai „au chef de fotbal”

Antrenorul a afirmat că, deși echipa sa a jucat bine, lipsa celor patri titulari le-a afectat jocul. De asemenea, acesta a avertizat că în meciurile viitoare va folosi juniorii pe teren dacă jucătorii săi nu vor să joace fotbal.

„Am jucat foarte bine împotriva echipelor din play-off, deci nu vorbim de o lipsă de valoare. Azi ne-au lipsit patru titulari, da, am suferit, dar nu aveam voie să luăm goluri așa ușor. Nu mi-a plăcut atitudinea de azi. Toți jucătorii sunt importanți, toți cei care au dus greul în acest sezon.

Trebuie să văd cine mai are chef de fotbal, să identific clar jucătorii care vor să continue. Dacă nu, mergem cu juniorii. Asta e. Clubul trebuie respectat. Nu las pe nimeni să își bată joc de acest club. Și o să vedeți ce se va întâmpla la următoarele meciuri”, a mai spus Sabău, în urma meciului, la emisiunea „Digi Sport Special”.