Să vă fie rușine! La toți care v-ați așezat în fruntea țării, prostindu-i pe români că veți fi mai buni ca Nea Nicu

Ce se întâmplă în ultimele două săptămâni în România este chiar și dincolo de „noaptea minții”. Ați adus poporul la exasperare! Oamenilor le este frică de ce-i așteaptă când dă frigul și cade bruma, de iminenta apropiere a școlii căci le cântați aria pandemiei fără să oferiți explicații logice. Sunt stresați ori de câte ori intră în magazine să-și cumpere de mâncare fiindcă văd cum prețurile se modifică de la o zi la alta. Țăranii plâng pe țarine că li se strică recoltele pentru că nimeni nu vine să le cumpere. Iar pentru ei banii investiți în semințe și răsaduri sunt mult mai valoroși decât ai voștri, domnilor politicieni care dați 3 lei pe o ciorbă la bufetul Parlamentului, sau achitați o notă de plată la restaurant cât plătește un țăran ca să i se are hectarul de pământ.

V-ați împrumutat peste măsură, spunându-ne că resetați economia, că veți face investiții ca să înceapă să meargă ca unsă și la noi mașinăria economică. V-am crezut mulți, deși spaima restiturii datoriilor nu ne-a dispărut după nenorocita experiență cu Ceaușescu. Dar nu ați arătat că faceți ceva cu bănetul, luat scump din bănci străine, și pentru români.

Seară de seară, vă plimbați politicienii – toate partidele – prin studiourile televiziunilor și băgați spaima în oameni mai tare. Vin și spun că nu sunt bani de pensie, nu sunt bani de măriri de salarii, nu sunt bani pentru școli, pentru sănătate, „n-avem ce face” dacă alții scumpesc benzina, gazul, electricitatea etc, etc. Apoi, după ce le-ați făcut nervii zob amărâților, plecați de sub lumina reflectoarelor și vă urcați liniștiți în limuzinele voastre, unii mai demnitari dintre voi în cele ale SPP-ului, și vă duceți în vilele sau apartamentele voastre luxoase, în care nu veți sta în veci cu ochii pe contorul de curent electric sau de gaz.

Ați aruncat acum țara în aer fiindcă nu v-ați înțeles peneliști cu useriști și plusiști pe afacerile în care aveți interese. Și sunt multe, nu numai agenția ministerului Sănătății și programul de dezvoltare a mediului rural. Sunteți acum în război, ați scos armele pe masă, dar faceți încă joc de glezne căci n-aveți spatele acoperit. Pe români nu-i vedeți și nu-i auziți cum vă ostoiesc. Vorbiți tot pentru voi și ai voștri.

Premierul Cîțu spunea ieri că nu pleacă că nu e iresponsabil. „Lumea trebuie să știe că atunci când pleacă premierul, pleacă guvernul. O demisie a premierului înseamnă că eu sunt de acord să arunc țara în aer, să fiu eu cel iresponsabil”, a zis la televizor.

Chiar nu vezi pârjolul, domn premier, că a cuprins deja România? Nu crezi că focul te va înghiți într-o zi, înainte să fie stins de vreun Arafat?

Dan Barna se dă și el lebădă lovită în aripă după întâlnirea cu președintele Iohannis. Din ce a povestit, el, iubitorul de români care i-au votat partidul, nu s-a dus la Cotroceni cu o soluție pentru binele țării ci a așteptat-o de la Iohannis.

Dacian Cioloș, politician cu experiență europeană, nu-i nici el mai interesat de soarta românilor care i-au adus la putere. El a scris mesaj pe Facebook către oamenii lui din partid, să nu care cumva să dezerteze ca să-și păstreze posturile bune din administrație și să-l lase cu un partid de garsonieră.

„Aș vrea să le transmit câteva gânduri colegilor din administrație care au fost sau vor fi demiși de premierul Cîțu în aceste ore. Am trăit și eu, în 2016, împreună cu toată echipa din guvernul pe care l-am condus, frustrarea și sentimentele care vă apasă acum pe voi. Nu e simplu, știu ce ați făcut în aceste luni, cu ce dedicare și speranțe v-ați început mandatele și de ce greutăți v-ați lovit. Știu și că nu v-a fost simplu să renunțați la alte angajamente pentru a intra într-o administrație care se opune reformelor și stilului nostru de lucru”, a scris pe Facebook Dacian Cioloș.

Ieșiți din bulele voastre, miniștri și politicieni de toate culorile, inclusiv aur, de la putere și din opoziție! Lăsați limuzinele, puneți-vă măști ca să nu vă recunoască lumea și mergeți în magazine, în piețe, în spitale, chiar și în parcuri. Trebuie să-i auziți pe români cu urechile voastre cum vă suduie și vă judecă. Pe toți. Sunt înfricoșați de ce-i așteaptă cu facturile din noiembrie, dar nu le e frică să vorbească. O să-i auziți pe mulți spunând că e mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu, ei fiind dintre cei care, tineri fiind în decembrie 1989, au ieșit în stradă sub gloanțe și au alungat dictatorii și camarila care i-a chinuit. Nicio clipă nu s-au gândit că vor ajunge ca ei și copiii lor să mai tremure în case, că vor sta cu lumina stinsă că nu au cu ce plăti factura, că se vor trata cu leacuri băbești fiindcă nu-și permit să-și cumpere medicamente. Salam cu soia au ales demult să mănânce, că nu-și permit salam de Sibiu la salariu minim pe economie sau la pensii de 1000 de lei.

Să vă fie rușine! La toți care v-ați așezat în fruntea țării, prostindu-i pe români că veți fi mai buni ca Nea Nicu, Nea Nelu și restul urmașilor lor.