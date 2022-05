S-a emis primul cod roșu de fenomene extreme în Dolj. Avertismentul meteorologilor. Ședință de urgență la Prefectura București

UPDATE 3: Orașul Craiova s-a inundat, iar pompierii fac eforturi pentru a scoate apa din gospodării. În mai multe localități a plouat cu grindină.

„Situația este foarte gravă așa cum a fost și anul trecut. Am închis mai multe pasaje și am oprit troleibuzele pentru că exista pericol de electrocutare, așa că am suplimentat autobuzele”, a spus primarul Craiovei, Olguța Vasilescu.

Șefa ANM a avertizat că zona de sud a României se va confrunta cel mai probabil în orele următoare cu fenomene meteo extreme.

“Vorbim de zona Olteniei, partea de vest, de nord-vestul Munteniei. De asemenea, sud-vestul Transilvaniei și, local, Carpații Meridionali, zona aflată sub incidența avertizărilor meteorologice de Cod portocaliu, pentru care ne așteptăm ca, începând din această seară și pe parcursul nopții, să consemnăm adverse torențiale. Cantități de apă de peste 50-90 de litri pe metrul pătrat, în condițiile în care media climatologică a unei luni mai în țara noastră se situează, în general, între 60-65 de litri pe metrul pătrat.

Iar în sudul Olteniei, precum și în partea de vest și centru a Munteniei sunt posibile vijelii puternice, cu viteze la rafală de peste 75-85, posibil și 90 de kilometri pe oră, fapt care a impus actualizarea avertizării meteorologice de Cod portocaliu și extinderea zonelor comparativ cu ziua de sâmbătă”, a spus Elena Mateescu la Antena 3.

UPDATE 2: Prefectura Capitalei a organizat o şedinţa extraordinară a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. Convocarea a avut loc în contextul avertizării meteorologice emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru Cod Portocaliu ce vizează instabilitate atmosferică accentuată, vijelii puternice şi ploi abundente în intervalul 29.05.2022 ora 14:00 – 30.05.2022.

Conform unui comunicat de presă, Comitetul pentru Situații de Urgență a decis:

Instituirea serviciului de permanenţă, pe toată perioada supusă avertizării meteorologice, la sediul instituţiilor cu responsabilităţi şi la cel al unităţilor administrativ teritoriale din Municipiul Bucureşti în vederea acționării prevenitive în caz de necesitate;

Activarea, la sediul Centrului Municipal Integrat pentru Situaţii de Urgenţă, a grupei operative a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov cu personal propriu, conform procedurilor interne;

Asigurarea fluxului informaţional-decizional şi informarea cu celeritate a Grupei Operative instituită la sediul Centrului Municipal Integrat pentru Situaţii de Urgenţă asupra evoluţiei şi efectelor fenomenelor hidrometeorologice prin transmiterea urgentă a raportului operativ.

UPDATE 1: Meteorologii au emis primul cod roșu de vreme rea pentru județul Dolj.

Ministrul Tanczos Barna a declarat, duminică, 29 mai, că vârful episodului de vreme rea pe care îl traversează România va avea loc abia în această seară. El a postat un comunicat pe site-ul Ministerului Mediului în care a arătat că a convocat o şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU). Inițiativa a venit ca urmare a actualizării avertizărilor hidro-meteo de Cod galben şi Cod portocaliu transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), precum şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

„Din păcate, pericolul nu a trecut, deoarece vârful episodului de vreme rea pe care îl traversează România va avea loc abia în această seară. Vreau să luăm foarte în serios aceste prognoze, precum şi posibilitatea emiterii unor avertizări hidrologice Cod roşu în anumite zone, în această noapte. Formaţiile de intervenţie ale ANAR trebuie să fie în alertă şi specialiştii noştri să informeze permanent ISU şi autorităţile locale cu privire la evoluţia fenomenelor”, a declarat ministrul Barna Tanczos, conform surseri citate.

Vreme urâtă în toată țara

Meteorologii au extins zona avertizărilor pe aproape întreg teritoriul României, cu excepția regiunilor din vest. Conform acestora, episoadele de vreme rea vor fi frecvente în Oltenia, vestul şi nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei şi local în Carpaţii Meridionali. Acolo, stabilitatea atmosferică va fi accentuată, iar în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantităţi de apă de 50 – 90 l/mp.

Cu precădere în jumătatea sudică a Olteniei şi în sud-vestul şi centrul Munteniei, vor fi perioade în care se vor semnala şi vijelii puternice, grindină şi frecvente descărcări electrice.

O nouă furtună este așteptată în București

ANM a emis o prognoză specială pentru municipiul Bucureşti unde, la orele serii vor fi perioade în care se vor semnala vijelii puternice și averse torenţiale. Cantitățile de apă vor depăşi 10 – 20 l/mp şi, izolat, 30 l/mp) şi posibil grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 14 – 15 grade.

În acest context, meteorologii nu exclud probabilitatea emiterii de avertizări nowcasting de Cod roşu local în Oltenia şi Muntenia. Aceasta vizează producerea de vijelii şi ploi cu cantități de apă de peste 50 l/mp, pe secvenţe scurte de timp.

Avertizări de inundații și creșteri ale debitelor râurilor

Şi specialiştii INHGA au extins aria avertizării hidrologice. Ei prognozează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, dar și viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale. De asemenea, vor fi înregistrate creşteri de debite pe unele râuri din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Drincea, Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Bistriţa (afluent al Siretului) şi Dunărea. Aici sunt așteptate și posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Potrivit hidrologilor, fenomenele hidro periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare în intervalul 29.05.2022 ora 22:00 – 30.05.2022 ora 10:00 pe unele râuri din judeţele Vâlcea, Sibiu, Gorj şi Hunedoara.

Specialiștii de la Apele Române sunt în alertă

În funcţie de evoluţia situaţiei hidrometeorologice, există posibilitatea ca, în intervalul aflat sub incidenţa avertizării Cod portocaliu, să se emită şi mesaje de avertizări hidrologice Cod roşu. Sunt vizate, cu probabilitate mai mare, unii afluenţi ai Oltului din judeţele Vâlcea şi Sibiu, respectiv unii afluenţi ai Jiului din judeţele Gorj şi Hunedoara.

„Începând de ieri dimineaţa (sâmbătă 28 mai – n. red.), structurile teritoriale ale Administraţiei Naţionale Apele Române monitorizează permanent cursurile de apă, au activat formaţiile de intervenţie, au fost pregătite materialele şi echipamentele din stocurile de apărare şi au fost efectuate manevre de pregolire, în vederea asigurării volumului de atenuare, la mai multe acumulări din zonele afectate. Până în prezent, nu au fost înregistrate depăşiri ale cotelor de apărare pe niciunul dintre cursurile de apă monitorizate”, se mai arată în comunicatul Ministerului Mediului.