Nici una, nici alta n-au ţinut cont că poate actualul context al epidemiei de Coronavirus ar trebui să îndemne mai degrabă la decenţă şi rezervare.

The Sun a publicat filmarea interzisă minorilor cu Madonna, care este supranumită şi Regina Pop. Diva apare goală în cadă, înconjurată de petale, cu tenul fără riduri, dar cu un mesaj pentru posteritate.

„Asta este şmecheria cu Covid-19. Nu contează cât de bogat eşti, cât de faimos eşti, cât de amuzant eşti, cât de inteligent, unde locuieşti, câţi ani ai sau ce poveşti uimitoare poţi spune.

Este cel mai mare egalizator şi ce este teribil despre asta este această măreţie”, a transmis diva de 61 ani, dar se pare cu aceleaşi apucături carnale ca acelea ale unei adolescente scăpată de povara pubertăţii.

Amintim că în urmă cu o săptămână, Lady Gaga poza pentru coperta revistei Paper. Artista americană renunţa complet la haine şi era văzută în toată splendoarea.

Puteţi vedea fotografia care a încins imaginaţia milioanelor de fani din toată lumea AICI.

„Am fost obsedată de viitor atât timp până acum. Ce urmează? Şi apoi m-am întors şi am privit în trecut, la viaţa mea. Am împachetat toate lucrurile despre care am învăţat că m-au ajutat şi rănit, iar asta m-a învăţat infinit mai mult”, a declarat Gaga în interviul de la finalul şedinţei foto.

Te-ar putea interesa și: