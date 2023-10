S-a aflat motivul divorțului dintre Will Smith şi Jada Pinkett Smith 

Will Smith şi Jada Pinkett Smith au avut o viaţă de cuplu foarte complicată. Actrița dezvăluie adevărul despre relația ei cu celebrul actor Will Smith. Mai exact, actriţa Jada Pinkett Smith a dezvăluit că s-a separat de soţul ei, actorul american Will Smith, din 2016.

Potrivit lui Pinkett Smith, ea și Smith au fost separați și au trăit „vieți complet separate” de ani de zile. Cuplul, supranumit „The Smiths” a ajuns pe prima pagină a ziarelor în 2022.

Actorul din „Men in Black” şi-a apărat soţia pe scena Oscarurilor

Atunci când actorul din saga „Men in Black” l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock pe scena Oscarurilor. Totul din cauza unei glume îndoielnice cu privire la alopecia șotiei sale.

Interzis la ceremoniile de decernare a premiilor Oscar timp de 10 ani, după ce a decis să demisioneze din Academia Americană de Film, Will Smith i-a cerut scuze public lui Chris Rock.

În 2022, cuplul, care rămâne căsătorit legal, trăia deja de câţiva ani vieţi complet separate. Asta a declarat Jada Pinkett Smith pentru NBC. Este practic un fragment din interviul de promovare a viitoarei cărţi de memorii a actriţei, intitulată Worthy.

Sursa foto: oprahdaily.

Actrița: „Nu a fost un divorț pe hârtie”

Actriţa a explicat, de asemenea, că iniţial, când soţul ei l-a lovit pe Chris Rock, a crezut că este o glumă. Aceasta a adăugat că nu a înţeles violența reacției acestuia. Cuplul s-a confruntat timp de mai mulţi ani cu zvonuri persistente cu privire la un posibil adulter sau la o căsătorie deschisă.

„Avem o dragoste profundă unul pentru celălalt şi încercăm să ne dăm seama ce înseamnă acest lucru pentru noi”, a explicat Jada Pinkett Smith.

Cele două vedete s-au întâlnit în 1994 pe platourile de filmare ale serialului „The Fresh Prince of Bel Air”, când Will Smith era deja căsătorit. Cei doi au împreună doi copii, Jaden şi Willow.

Pinkett Smith adaugă că, deși a luat în considerare un divorț legal, nu a reușit niciodată să treacă prin asta.