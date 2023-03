Chris Rock, despre palma primită de la Will Smith. Ce s-a întâmplat cu adevărat la Oscar

Chris Rock a povestit ce s-a întâmplat cu adevărat la gala Oscar, când Will Smith i-a dat o palmă. Incidentul a ajuns viral pe Internet, iar artistul a declarat că nu l-a putut ierta pe colegul de breaslă.

„Toată lumea ştie, da, s-a întâmplat, am fost pălmuit în urmă cu un an – am fost lovit de nenorocitul ăsta”, a spus Rock. „Şi oamenii spun: ‘Te-a durut?’ Încă doare. Aud Summertime cum îmi sună în urechi”.

În timpul ceremoniei Oscar de anul trecut, Will Smith, care a câştigat premiul pentru cel mai bun actor în acea seară, l-a pălmuit pe Rock în mijlocul transmisiunii, după ce a râs de coafura soției sale, Jada Pinkett Smith, care suferă de alopecie. Câteva zile mai târziu, Rock a apărut în Boston, pe scenă, şi a spus: „Încă procesez ceea ce s-a întâmplat. Deci, la un moment dat, voi vorbi despre rahatul acela. Şi va fi serios şi amuzant”. „Nu sunt o victimă. Nu mă vei vedea niciodată la Oprah sau la Gayle plângând. N-o să se întâmple niciodată… Am primit lovitura aia ca (boxerul Manny) Pacquiao. Am luat-o ca Pacquiao. A durut? Da nenorocitule, m-a durut”.

Războiul dintre Chris Rock și Will Smith continuă

Chris Rock a mai spus că nu a reușit să se împace cu Will Smith și că acesta practică indignarea selectivă. El a declarat că nu a fost niciodată preocupat de viața colegului său de breaslă și a soției sale, Jada.

„Will Smith practică indignarea selectivă. Toată lumea ştie ce naiba s-a întâmplat. Şi toată lumea ştie că nu am nimic de-a face cu rahatul ăsta. Nu am avut nicio „încurcătură”, a spus el, referindu-se la relaţia pe care Pinkett Smith a avut-o cu rapperul August Alsina în timp ce era căsătorită cu Smith.

„Soţia lui avea o relaţie cu prietenul fiului său, bine? În mod normal, nu aş vorbi despre rahatul ăsta, dar dintr-un motiv oarecare… ei au publicat rahatul ăsta pe internet. Habar n-am de ce doi oameni talentaţi ar face ceva atât de josnic. Ce naiba? Toţi de aici au fost înşelaţi. Niciunul dintre noi nu a fost vreodată intervievat la televizor de persoana care ne-a înşelat… Ea l-a rănit mult mai mult decât m-a rănit el pe mine”, a spus Rock, adăugând că a încercat să-l sune pe Smith după aceea pentru a-i spune că îi pare rău pentru ce i s-a întâmplat dar nu a răspuns. Toată lumea l-a numit târfă pe acel om… şi pe cine a lovit el? Pe mine”, a adăugat el în faţa publicului amuzat, potrivit The Guardian.