International Rusia vs. Europa. Cine ar câștiga războiul







Ar putea Europa să învingă Rusia într-un ipotetic al treilea război mondial? - este întrebarea la care încearcă să găsească un răspuns mulți europeni.

Rusia vs. Europa

Cu aproape 6.000 de focoase nucleare, țara lui Vladimir Putin are capacități devastatoare capabile să anihileze orașe întregi sau chiar să provoace tsunami radioactive, scrie La Razon.

Figura lui Vladimir Putin se remarcă prin eforturile lui de extindere și modernizare a impresionantului arsenal moștenit de la URSS, poziționând Rusia drept a doua putere militară globală.

La sfârșitul lunii februarie președintele rus a anunțat desfășurarea de trupe pe flancul vestic în vederea extinderii NATO în est și a „implicării Suediei și Finlandei în Alianță”. De asemenea, el a amenințat cu „consecințe tragice” dacă Alianța trimite trupe în Ucraina.

Amenințările lui Putin

„Au vorbit despre posibilitatea de a trimite contingente militare NATO în Ucraina. Să ne amintim de soarta celor care au trimis contingente împotriva ţării noastre. Acum consecinţele pentru potenţialii intervenţionişti vor fi mult mai tragice”, a spus Putin.

În fața acestui titan, ce opțiuni ar avea Europa, dacă Putin ar decide să atace? Realitatea este că NATO, cu Statele Unite la cârmă, deține majoritatea puterii defensive occidentale. Mai mult, două dintre cele mai mari armate din lume sunt situate în Europa. Marea Britanie și Italia ocupă locul șase, respectiv al zecelea în clasamentul anual al Global Firepower.

Această clasificare arată că Statele Unite sunt prima putere mondială, urmate de Rusia și China. Pe locurile patru și cinci se află India și Coreea de Sud.

Cât de puternică e Europa, de fapt?

Franța are 200.000 de soldați, 1.000 de avioane și 400 de tancuri. Între timp, Germania, care își mărește semnificativ capacitatea de arme, are 180.000 de soldați, 617 avioane și 266 de tancuri.

La rândul său, Spania se află pe locul 20 în rândul țărilor cu cea mai mare capacitate militară, cu mult în urma unora dintre vecinii săi. Ea are aproximativ 133.000 de oameni ca personal activ, repartizați între Forțele Aeriene și Spațiale. În plus, are 347 de tancuri, 11 fregate, 70 de Eurofighters și sute de elicoptere de atac și transport.

NATO, mult mai puternică decât Rusia

Dacă comparăm puterea NATO și a Rusiei, Alianța ar fi declarată clar învingătoare, deoarece are 2.355.000 de soldați, față de cei 900.000 ai țării eurasiatice. Numărul de aeronave este și el mult mai mare: 17.400 față de 4.173. Rusia câștigă doar la numărul de tancuri, are 12.420, față de cele 10.700 ale NATO. Numărul de nave pe care le are NATO este și el mai mare: 1.159 față de 605.

Cu toate acestea, cea mai mare parte a acestei puteri se află de cealaltă parte a Atlanticului, în Statele Unite. Acest lucru arată slăbiciunea europeană față de Rusia. O altă problemă cu care se confruntă Bătrânul Continent este numărul de arme nucleare. Realitatea este că Franța și Marea Britanie sunt singurele țări care au acest tip de arme.

Galii au 290 de focoase nucleare, dintre care 280 sunt desfășurate pe rachete sau sunt amplasate în baze cu forțe operaționale.

Focoase nucleare americane în Europa

Se estimează că Statele Unite au 100 de focoase nucleare stocate în toată Europa la baze aeriene din Belgia, Germania, Italia, Țările de Jos și Turcia, potrivit Centrului pentru Controlul Armelor și Neproliferare. Acestea fac parte din cele 5.244 de focoase nucleare pe care le dețin, dintre care 3.708 sunt operaționale, iar restul urmează a fi demontate.

În timp ce Rusia, cu aproape 6.000 de focoase nucleare, are capacități devastatoare, inclusiv rachete balistice intercontinentale și arme hipersonice capabile să anihileze orașe întregi sau chiar să provoace tsunami radioactive. Un arsenal căruia doar Statele Unite i-ar putea prezenta o rezistență efectivă.

(Articol de Antonio Fernandez; Traducerea: Rodezia Costea, RADOR RADIO ROMÂNIA)