International Rusia se simte tot mai amenințată de Finlanda. Mesaj transmis de Medvedev







Fost președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a lansat o serie de acuzții la adresa oficialilor din Finlanda, conform kyivpost.com.

În timp ce Finlanda își consolidează apărarea în apropierea graniței cu Rusia, Dmitri Medvedev, fost președinte și prim-ministru al Rusiei, a declarat că „Helsinki urmărește o politică conflictuală de pregătire pentru război cu Rusia, pregătind aparent o rampă de lansare pentru un atac asupra noastră”.

Declarația este parte a unui articol de opinie al lui Medvedev, publicat în mass-media rusă TASS. În materialul respectiv, Medvedev își exprimă îngrijorarea cu privire la aderarea Finlandei la NATO și la crearea de către NATO a unui nou centru regional de comandă a forțelor terestre în Mikkeli (Finlanda), lângă granița cu Rusia. Exercițiile militare ale alianței, desfășurate în ultimii doi ani, au fost, de asemenea, considerate provocatoare de către fostul lider de la Kremlin.

„Autoritățile finlandeze trebuie să conștientizeze că confruntarea cu Rusia poate duce la prăbușirea țării lor, și asta pentru totdeauna Moscova nu va mai face concesii”, a spus vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

„Construind, într-un acces de revanșism, o nouă „linie Mannerheim” (adică pregătind infrastructura militară pentru o nouă agresiune împotriva Rusiei), establishmentul finlandez nu trebuie să uite că confruntarea cu noi poate duce la prăbușirea definitivă a statalității finlandeze

Nimeni nu va mai fi indulgent cu ei, ca în 1944. Nici nu le va mai citi povești frumoase despre mumitroli. Cum se spune, sitä saa, mitä tilaa – primești ceea ce comanzi”, a mai afirmat Medvedev.

Atât Rusia, cât și Finlanda își consolidează granițele. Luna trecută, Finlanda a anunțat că își fortifică granița, iar weekendul trecut Rusia a anunțat că își intensifică apărarea la granița cu Finlanda din cauza acțiunilor ostile ale acesteia.

Finlanda a aderat la NATO în aprilie 2023 pentru a-și mări securitatea împotriva agresiunii ruse, ca urmare a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.