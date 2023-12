Trei state NATO, pe lista următoarelor ținte ale lui Putin

Rusia condusă de Vladimir Putin urmează un plan imperialist de cucerire a întregii lumi. Afirmația, ceva cam deplasată, aparține unui expert în relații ruso-americane, Stanislav Krapivnik. El a prezentat proiectul lui Putin în emisiunea de propagandă moderată de Vladimir Solovyov. Împreună cu invitații săi, propagandistul a aplaudat poveștile despre Rusia imperialistă ce își va extinde dominația asupra întregii lumi.

Stanislav Krapivnik este un analist ruso-american specializat în afaceri militare. El a servit anterior în armata Statelor Unite, însă a dezertat la Moscova, în anii ’90. El a fost prezent în emisiunea de propagandă moderată de Vladimir Solovyov, unde a avut ocazia să-și prezinte teoriile despre Rusia imperialistă.

Între altele, analistul a sugerat că statele baltice, Estonia, Letonia și Lituania, vor fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin. Acest lucru s-ar putea întâmpla după căderea Ucrainei. Iar în opinia sa, cele trei state NATO vor cădea în foarte scurtă vreme sub dominația Moscovei.

În opinia sa ar fi nevoie de doar de 15 minute, de la declanșarea unei invazii pentru ca țările baltice să fie ocupate.

În emisiunea moderată de Vladimir Solovyov, s-a discutat despre scenariile de dominație a lumii puse la cale de la Kremlin. Invitații prezenți s-au entuziasmat atunci când li s-a spus că obiectivele fixate de Rusia sunt cucerirea întregii lumi. Iar acest lucru, au susținut propagandiștii, este pe cale să se întâmple.

În scenariul dezvăluit de Krapivnik, dacă țările baltice vor fi atacate de Rusia, Alianța Nord-Atlantică va declanșa articolul 5 al tratatului NATO. Iar acest lucru va duce la extinderea actualului război.

State TV pundits on Vladimir Solovyov’s show rejoiced that the Russian empire is expanding and expressed their amazement at the „stupid” Westerners who still can’t figure out modern Russia, which has been „kicking their ass for centuries.”https://t.co/tPhImLryEO

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) December 2, 2023