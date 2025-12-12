Rusia își întărește forța aeriană. Nou val de bombardiere Su-34, trimis direct pe front

Rusia a recepționat în această săptămână un nou lot de bombardiere Su-34, potrivit informațiilor transmise de United Aircraft Corporation (UAC), divizie a companiei ruse de apărare Rostec, potrivit publicației Le Parisien.

Transferul acestor aparate face parte din programul de livrări derulat în cursul acestui an și are ca scop suplimentarea flotei active a forțelor aerospațiale ruse.

Potrivit datelor prezentate, este vorba despre al șaptelea lot de aeronave Su-34 livrat în anul 2025, valoarea unitară a fiecărui aparat fiind estimată la aproximativ 45 de milioane de dolari. Producătorul a confirmat că avioanele au fost transferate către uzina aeronautică Chkalov din Novosibirsk.

Conform informațiilor publicate de UAC, trei aeronave au fost livrate după finalizarea tuturor testelor tehnice. Fotografiile puse la dispoziție de producător arată că aparatele au trecut atât prin verificări la sol, cât și prin zboruri de testare în cadrul fabricii.

Reprezentanții Rostec au transmis că modelul Su-34 rămâne unul dintre cele mai folosite aparate ale forțelor aerospațiale ruse.

În comunicatul companiei se precizează:

„Datorită versatilității sale și arsenalului vast de arme de lovire, Su-34 poate îndeplini o gamă largă de misiuni, ceea ce îl face unul dintre aparatele cele mai solicitate în cadrul forțelor aerospațiale”.

Rostec adaugă, referindu-se la modificările recente:

„Înarmat cu experiența dobândită în timpul operațiunilor militare speciale, aparatul a beneficiat de îmbunătățiri care îi permit să execute lovituri mai precise și mai puternice la sute de kilometri de baza sa”.

Aeronava are o viteză maximă de Mach 1,8 și o autonomie de aproximativ 4.000 de kilometri. Este proiectată pentru a atinge ținte terestre, maritime sau aeriene la distanțe semnificative, având un radius operațional de circa 1.700 de kilometri.

La bord, Su-34 poate transporta între 8.000 și 8.500 de kilograme de armament, dispuse pe 12 puncte de prindere, inclusiv rachete de croazieră și bombe ghidate.

Conform informațiilor provenite din surse OSINT, forțele aerospațiale ruse ar opera între 150 și 180 de aeronave de tip Su-34. Ultimul lot a fost livrat la începutul lunii noiembrie, în baza comenzii de apărare naționale aflate în derulare.

Noile livrări vin pe fondul necesității de a compensa pierderile suferite în timpul conflictului. Sursele OSINT menționează că Rusia ar fi pierdut cel puțin 41 de astfel de aeronave de la începutul ostilităților din Ucraina.

Printre incidentele raportate se numără prăbușirea unui bombardier în regiunea Zaporijia, la sfârșitul lunii septembrie, precum și deteriorarea sau distrugerea simultană a cinci aparate în urma unui atac cu drone asupra bazei aeriene Marinovka, în luna iunie.