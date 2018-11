Rusia investește masiv în artilerie modernă. Toată sistemele MLRS ale armatei ruse urmează să fie modernizate în următorii ani

Comandantul Forțelor de artilerie și rachete al Federației Ruse, Mikhail Matveyevsky, a anunțat că în acest an Federația Rusă începe trecerea de la sistemele de lansare cu rachete multiple (MLRS) model Smerch, la sistemul modern Tornado-S.





Într-un interviu acordat ziarului Krasnaya Zvezda, Matveyevsky a declarat faptul că tunurile moderne auto purtate de tip 2S19M2 Msta-SM sunt complet integrate într-un sistem tactic de control la un singur nivel, precum și sistemele de rachete modernizate de calibru mijlociu, capabile să dirijeze automat proiectilele trase de către aceste sisteme la țintă.

Aceste noi sisteme de arme sunt livrate prompt către Academia Militară de Artilerie de la Mikhailovsky și la centrele de instruire și formare pentru a folosi formarea cadrelor militare specializate, a adăugat Matveyevsky.

Dotarea simultană a brigăzilor de rachete cu sistemele Tornado-S și Iskander-M este de asemenea așteptată să fie finalizată până în anul 2020.

CV 9A52-4 Tornado este un nou lansator multiplu de rachete categoria 300mm, dezvoltat de compania rusă Defence Company Motovilikha Plants Coporation.

Noua versiune a fost conceputa pentru a distruge mijloacele de atac ale inamicului: tancuri, unități de infanterie motorizate, sisteme anti-aeriene, baterii de artilerie, unități navale si centre de comandă și control.

Sistemul Tornado are o putere de foc diminuată, dar are o serie de avantaje: sistemul este mult mai mobil, poate traversa cursuri de apă sau teren accidentat, este ușor de camuflat, ușor de reîncărcat si poate acționa independent. In prezent rușii pun cate 6 lansatoare BM-30 Smerch într-o singură baterie, fapt ce ar face sistemul vulnerabil în fața atacurilor aeriene sau ținte ușoare pentru rachetele de croazieră.

