Rusia aplaudă demisia lui Liz Truss: „O ruşine de prim-ministru”. Mesajul ironic al purtătoarei de cuvânt a diplomației moscovite

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a salutat demisia premierului britanic Liz Truss. Ea a declarat că aceasta a fost „o rușine” de lider, care va rămâne în memoria rușilor pentru „analfabetismul său catastrofal”.

„Marea Britanie nu a avut niciodată o astfel de ruşine de prim-ministru”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Aceasta a făcut o postare pe rețelele de socializare în care și-a expus opiniile cu privire la demisia premierului britanic, după cum relatează Reuters.

Zaharova a criticat, în acest context, și şedinţa foto a lui Liz Truss din Estonia, de anul trecut. Aceasta a pozat purtând o vestă antiglonț și o cască, într-un tanc, în timpul unei vizite la trupele britanice staţionate în ţara baltică.

Liz Truss, ținta atacurilor Moscovei

Liz Truss a fost ţinta unor comentarii ironice din partea oficialilor de la Moscova, încă de la vizita pe care a făcut-o în Rusia, în luna februarie. Liz Truss a mers în Rusia încercând, alături de alți politicieni occidentali, să evit o invazie rusă în Ucraina. Afirmaţia referitoare la „analfabetism”, conform experților are legătură cu o gafă pe care a făcut-o, ca ministru de externe, la o întâlnire cu omologul său rus, Serghei Lavrov. Liz Truss a confundat două regiuni ale Rusiei cu Ucraina, iar acest lucru a declanșat numeroase ironii în presa de propaganda a Moscovei.

După numirea sa în funcția de premier, în luna septembrie, același Serghei Lavrov a spus că Truss nu ştie să facă compromisuri. Mai mult, a spus el, liderul britanic nu ştie dacă preşedintele francez Emmanuel Macron este „prietenul sau duşmanul” Londrei.

Relaţiile dintre Moscova şi Londra au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, chiar înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. Aceasta după ce Londra a făcut acuzații cu privire la otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal, în oraşul britanic Salisbury, în anul 2018.

Liz Truss a demisionat din funcție

Premierul Marii Britanii, Liz Truss, și-a anunțat demisia din funcția de premier al Marii Britanii, dar și de lider al Partidului Conservator. Truss va rămâne în fruntea Guvernului Marii Britanii până când va fi ales un nou lider conservator. Ea a anunțat că următorul lider va fi ales de conducerea Partidului Conservator săptămâna viitoare.

„Mi s-a încredințat un mandat din partea Partidului Conservator pentru a schimba situația din Marea Britanie. Am reușit să obținem rezultate în ceea ce privește facturile la energie și am redus costurile asigurărilor naționale. Am stabilit o viziune pentru o economie cu impozite reduse, cu o creștere economică ridicată, ce poate să profite de libertățile oferite de Brexit”, a declarat Liz Truss.

Cu puțin timp înainte de anunțul demisiei premierului, liderul Partidului Laburist, Keir Starmer, a transmis că Marea Britanie are nevoie de alegeri generale anticipate. Parlamentul actual va fi automat dizolvat pe data de 17 decembrie 2024, iar următoarele alegeri vor avea loc la începutul anului 2025, cel mai târziu.