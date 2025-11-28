Rusia amenință Europa. Ce pregătește la Kremlinul dacă activele rusești ajung în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat joi că guvernul său pregătește un „pachet de măsuri reciproce" în cazul în care Uniunea Europeană decide să utilizeze valoarea cash a activelor ruse înghețate pentru a finanța un împrumut de 140 miliarde de euro destinat Ucraina.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în Bishkek. Dacă planul va fi pus în practică, Rusia va reacționa.

„Guvernul Federației Ruse, la instrucțiunea mea, dezvoltă un pachet de măsuri reciproce în cazul în care acest lucru se întâmplă,” a spus Putin.

El a calificat ideea ca fiind echivalentă cu „furtul proprietății altuia” — ceea ce, în opinia sa, ar afecta grav credibilitatea Europei pe plan internațional.

„Este limpede că aceasta va avea un impact negativ asupra sistemului financiar internațional,” a subliniat Putin. „Încrederea în zona euro va scădea, va cădea brusc.”

În plus, liderul rus a avertizat că Europa ar trece printr-o „probă economică dificilă”, menționând că cea mai mare economie a blocului, Germania, este în recesiune pentru al treilea an la rând.

Propunerea privind un împrumut de 140 miliarde euro pentru Ucraina, garantat prin active ruse înghețate, aparține Comisia Europeană.

Planul prevede că instituția financiară belgiană Euroclear, care deține majoritatea acestor active, să transfere soldurile cash către Comisie. Ulterior, Comisia ar acorda fondurile Ucrainei sub formă de împrumut cu dobândă zero.

Replata ar urma să aibă loc doar dacă Rusia va plăti despăgubiri pentru daunele de război.

Potrivit planului, această soluție ar permite sprijinirea Ucrainei fără ca statele membre să recurgă la cheltuieli suplimentare — astfel povara rămânând la Moscova, nu la contribuabilii europeni.

„Acesta nu este confiscarea activelor,” a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Deși inițiativa a câștigat susținere în multe state membre — în special din Europa de Nord și de Est — ele ridică numeroase semne de întrebare de natură legală și financiară.

Majoritatea activelor blocate ale Rusiei sunt deținute de Euroclear în Belgia, ceea ce pune o povară disproporționată pe această țară dacă ar apărea litigii sau solicitări de recuperare.

În cadrul summitului recent al liderilor UE, premierul belgian Bart De Wever a cerut garanții clare că riscurile financiare și juridice vor fi mutualizate între toate statele membre, condiție fără de care a refuzat să susțină planul.

Ca urmare, decizia a fost amânată și cerută aprofundarea analizei tehnice: Comisia trebuie să prezinte opțiuni concrete de suport financiar pentru Ucraina până la summitul programat pentru 18–19 decembrie 2025.

Pe fondul problemelor economice și finanțelor fragilizate ale Ucrainei, Moldova și alte state membre ale UE fac presiuni intense pentru adoptarea planului.

Kievul a solicitat urgent deblocarea activelor ruse ca să acopere un deficit estimat la zeci de miliarde de euro în 2026–2027.

Totuși, perspectiva ca activele înghețate ale unei țări să fie folosite ca garanție de împrumut — chiar dacă nu se vorbește de confiscare — ridică semne de întrebare despre stabilitatea sistemului financiar european, posibila reacție a Rusiei și despre respectarea dreptului internațional.

După avertismentul recent al Rusiei, tensiunile riscă să escaladeze.

De partea rusă, reacția a fost dură: planul este considerat „furt” și un atac la proprietatea sovrană. În consecință, Kremlinul avertizează că va răspunde dacă activele sunt folosite împotriva Rusiei.

Aceasta adaugă un element de risc geo-economic major în raporturile dintre Rusia și Occident.

Declarațiile recente ale lui Putin reflectă un nivel ridicat de tensiune: utilizarea activelor blocate nu este privită doar ca un instrument de presiune economică, ci ca o ofensivă împotriva intereselor și a statutului internațional al Rusiei.

Planul de a folosi activele ruse înghețate pentru a oferi un împrumut de 140 miliarde euro Ucrainei generează un puternic conflict diplomatic și economic.

UE încearcă să gestioneze urgent necesarul financiar al Ucrainei, dar se confruntă cu reticențe semnificative — în special din partea Belgiei — și cu riscul unor represalii din partea Rusiei.

Între timp, Ucraina cere sprijin rapid, critică amânările și avertizează că banii sunt vitali pentru supraviețuire.

În spatele cifrelor și negocierilor — se profilează o decizie care ar putea remodela măcar pe termen lung echilibrul financiar și juridic în Europa.